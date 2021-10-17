Baraj gölünde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Baraj gölüne düşen terliği almaya çalışırken suya düşen çocuğun cenazesi bulunarak morga kaldırıldı.
Yozgat'ta bir çocuk baraj gölüne düştü. Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen olayda kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.
Çalapverdi köyünden dün aileleriyle Uzunlu Barajı kenarında piknik yapmaya gelen çocuklar, su kenarında oynarken birinin terliği göle düşmüştü. Çocuklardan 14 yaşındaki S.Ö. ile 14 yaşındaki Meryem Dalbudak el ele tutuşup terliği almaya çalışırken dengelerini kaybederek düştükleri suda kaybolmuş, balıkçılar S.Ö'yü kurtarmıştı.
Dalbudak'ın cesedi, Ankara'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkartıldı. Çocuğun cenazesi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)