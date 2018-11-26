Baraj gölünde drone'lu, dalgıçlı sürpriz evlilik teklifi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de pastane işletmecisi Enes Daylak (22) kız arkadaşı Cansu Çelik\'e (19), Kızılırmak üzerindeki Yamula baraj gölünde sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Sudan çıkan dalgıçlar, teknedeki genç kızın önünde \'Benimle evlenir misin?\' pankartı açarken, Enes Daylak drone ile tekneye gelen yüzüğü sevgilisine sunup, evlilik teklifinde bulundu.

Cansu Çelik, teklifi kabul ederken, sürprizin kendisini mutlu ettiğini söyledi

pankara drone ve su altından çıkan ekiplerin açtığı pankartla , Anadolu\'nun denizi olarak adlandırılan Kızılırmak üzerindeki Yamula baraj gölünde sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Pastane işleten Enes Daylak, 3 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Cansu Çelik\'e sürpriz evlilik teklifi yapmaya karar verdi. Sevgilisi Çelik\'i Yamula Barajı\'na götüren Daylak, önce başbaşa yemek yedi. Ardından genç kızı tekneye bindiren Daylak gezmeye çıktı. Tekne bir süre ilerledikten sonra göl sularından birden çıkan 2 dalgıç, \'Birlikte yaşamak değil ,birlikte yaşlanmak istiyorum. Benimle evlenir misin güzel gözlüm\' pankartı açtı. Bu sırada, baraj gölünün kıyısından havalanan drone bağlanan yüzüğü makasla keserek alan Enes Daylak, genç kıza evlilik teklifi yaptı. Sürpriz karşısında duygulanan Cansu Çelik, evlilik teklifini kabul etti. Enes Daylak, \"Değişik bir evlilik teklifi yapmak için haftalardır uğraşıyordum. Çok mutluyum. Bu organizasyonda bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi. Cansu Çelik ise, duygulandığını belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.

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