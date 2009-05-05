Baraj borusu patladı, 50 ev sular altında kaldı

Sivas'ta kentin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'ndan arıtma tesisine giden borunun patlaması sonucu birçok evi su bastı. Dar gelirli ailelerin oturduğu gecekondu bölgesini etkileyen su baskını vatandaşlara zor anlar yaşattı.



Kentin su ihtiyacını karşılaşan 4 Eylül Barajı'ndan, arıtma tesisine giden ve 1400'lük olarak tabir edilen boru, içine toprak yığılması nedeni ile bağlantı yerinden patladı. Bir anda binlerce metreküp su, kent içerisinde yapımı geçen yıl tamamlanan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Aksu Parkı'nın içerisindeki kanala doğru hızla aktı. Saat 21.30 sıralarında kent merkezine ulaşan sular, kanal içerisindeki su tutma kapaklarının kapalı olması nedeni ile taştı. Hemen bitişiğinde bulunan Dedebalı Mahallesi'ndeki evler su içinde kaldı. Suların yükselmesi ile neye uğradığını şaşıran mahalle halkı, evlerinde bulunan eşyaları kurtarmaya çalıştı. Belediyle ekipleri vanayı kapatarak su borusunun tamirini gerçekleştirmeye çalışırken, Aksu Parkı içerisin'deki kanal kapakları da uzun süren uğraşlar sonucu açıldı. Yarım metre yüksekliğe ulaşan sular nedeni ile gecekondu bölgesi olan mahallede tek katlı yaklaşık 50 dolayında evin tamamını su bastı. Mahalle aralarına ve ev içlerine dolan sular, itfaiye ekiplerinin getirdiği su motorları yardımı ile kanala akıtıldı. Ancak su motorlarının yetersiz kalması nedeni ile iş makinesi yardımı ile cadde ile su kanalı arasındaki duvar yıkılıp, suyun akması için geçiş yolu yapıldı. Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve Başkan Yardımcısı hayri köse de olay yerinde incelemelerde bulundu. Evleri su ile dolan mahalle sakinleri, dar gelirli oldukmlarını ve bütün eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.



Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Köse, akşam saatlerinde 4 Eylül Barajı'ndaki büyük çaplı borulardan birinde yaşanan patlama sonucu ani su baskını olduğunu belirterek, ``Ekiplerimiz patlak olan bölgede gerekli çalışmaları yaptı. Ancak kısa sürede sele dönüşerek gelen sular, geçiş güzergahındaki kanalın dışına taşarak mahalledeki evlerimize tesir etti. Çok sayıda ev su altında kaldı. Ekiplerimiz tüm gücüyle seferber edilerek sorunun kısa sürede çözülmesi için çaba gösterdik. Yarın da hasar gören evlerimizde gerekli tespitler yapılarak vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecek'' şeklinde konuştu.



Evlere dolan suların tahliye edilmesi işlemi geç saatlere kadar devam etti. (DHA)



