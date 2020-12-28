T24 LogoT24 Logo
Magazin

Baraj 20. bölüm fragmanı

28 Aralık 2020 14:30

Baraj dizisi 20. yeni bölümüyle 29 Aralık 2020 Salı akşamı FOX'ta olacak. Baraj'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

 

ETİKETLER

barajdizibaraj 20.bölümfragmanfoxtvoyuncu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24