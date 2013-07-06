Nobel Barış Ödülü sahibi Baradey, Mısır'da darbe dönemi başbakanlığını kabul etti

Müslüman Kardeşler'in desteklediği Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbe ile devrilmesinin ardından siyasi krizin sürdüğü Mısır'da, geçici başbakanlık görevine sürpriz bir isim atandı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'un geçici Cumhurbaşkanı olarak atanmasının ardından, nükleer enerjinin askeri amaçlarla kulanılmasının önlenmesine yönelik çalışmaları nedeniyle 2005'te Nobel Barış Ödülü alan Muhammed El Baradey, darbe sonrası önerilen başbakanlık görevini kabul etti. Baradey, darbenin başındaki general olan Genelkurnay Başkanı Abdülfettah Sisi'nin ilk açıklamasında duyurduğu "teknokratlar hükümeti"ni kuracak.

Mursi'yle yarışmıştı

Mısır'daki en popüler politikacılardan biri olan El Baradey, 2012'deki seçimlerde, Muhammed Mursi'ye karşı seçimlerde yarışmıştı.

Baradey, darbe yapan askeri yönetimin yanında yer almış ve darbe sonrası bundan sonraki süreçle ilgili açıklamalar yapmıştı. Baradey'in darbe yapan askerlerin Cumhurbaşkanlığı için en büyük adayı olduğu belirtildi.

Baradey kimdir?

1942 yılında Mısır'da doğan Muhammed el-Baradey, hukuk eğitimini 1962'de Kahire Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra New York Üniversitesi'nde uluslararası hukuk doktorası yaptı. Doktora eğitimi sürerken, 1964 yılında Birleşmiş Milletler'de (BM) Mısır Daimi Temsilciliği'nde görev yapmaya başladı.

1974-78 yılları arasında Mısır Dışişleri Bakanı'nın özel yardımcısı olarak çalıştı. 1980'de diplomatlık görevini bırakarak Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nde Uluslararası Hukuk Programı'nın yönetti.

Baradey Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı'nı 1997'de İsveçli Hans Blix'ten devraldı. Bu görevin ardından 2005 yılında "nükleer enerjinin askeri amaçlar için kullanımını engellemeye yönelik çabaları" Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.