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BBC Türkçe

Barack Obama'nın veda konuşmasında demokrasiye tehdit vurgusu

ABD Başkanı Barack Obama, seçilmiş başkan Donald Trump'a koltuğunu devretmeden önce Chicago'da veda konuşması yaptı. Obama, "Demokrasi, onu her hafife aldığımızda, tehdit altında kalır" dedi.

11 Ocak 2017 10:30

ABD Başkanı Barack Obama, görevini Donald Trump'a devretmesine günler kala yaptığı tarihi veda konuşmasında, Amerikan halkına demokrasilerine sahip çıkmaları çağrısı yaptı.

Chicago'da gerçekleşen veda konuşmasında onbinlerce kişiye seslenen Barack Obama, göreve geldiği 8 yıl öncesine göre ABD'nin her yönüyle "daha iyi, daha güçlü" bir ülke olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Obama, "Demokrasi onu ne zaman hafife alırsak o zaman tehdit altındadır" diyerek Amerikan toplumuna uyarı mesajı yolladı.

ABD'lilere geçmişleri ne olursa olsun diğerlerinin bakış açısıyla olayları değerlendirmelerini söyleyen Obama, "başkalarına dikkatimizi vermeli ve dinlemeliyiz" dedi.

ABD'nin ilk siyah başkanı, 55 yaşındaki Barack Obama, 2008 yılında ilk defa seçildiğinde, yine Chicago'da destekçilerine seslenmiş, umut ve değişim mesajı vermişti.

Aynı yerde bu defa destekçilerine veda eden Obama, ülkesinde demokrasi için tehdit oluşturan üç konudan bahsetti.

Ekonomik eşitsizlik, farklı ırklar arasındaki bölünme ve toplumun farklı katmanlarının kendi "baloncuklarına" çekilmesi, Obama'nın vurguladığı başlıklar arasında yer aldı.

Obama bu sözleriyle, "ortak gerçeklikleri temel almayan düşünceleri" esas aldığını söylediği, toplumdaki farklı grupların ayrışmasına işaret etti.

Donald Trump'ın seçim kampanyasının merkezindeki, Müslümanların ABD'ye girişini geçici olarak yasaklamaya yönelik vaatlere ithafen Obama, "Müslüman Amerikalılara karşı yapılan ayrımcılığı reddediyorum" diye konuştu.

Ülkesi için göreve geldiği dönemden bile daha olumlu duygular içinde olduğunu söyleyen Obama, ABD gençliğine ithafen "adil ve kucaklayıcı bir Amerika'ya" inandığını söyledi.

Obama konuşması sırasında ayrıca, iktidarlar arası geçişi barışçıl kılmanın Amerikan demokrasisinin karakterinde olduğunu ifade etti.

Tarihi veda konuşmasında Barack Obama'nın eşi Michelle Obama ve kızları Malia'nın yanı sıra, Başkan Yardımcısı Joe Biden da hazır bulundu.

20 Ocak'ta başkanlık görevini resmi olarak devralacak olan Donald Trump, Obama'nın imzasının olduğu bazı politikaları değiştireceği vaadinde bulunmuştu.

Kamuoyu anketlerine göre, Obama Beyaz Saray'dan ayrıldığında ABD'lilerin yüzde 57'sinin tercih ettiği bir başkan olarak tarihe geçecek.

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