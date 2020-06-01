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Dünya

Barack Obama'dan protestoculara 'şiddete bahane bulunmaması' çağrısı

01 Haziran 2020 20:13

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un öldürülmesi ve sonrasındaki protestolara ilişkin bir yazı kaleme alan eski ABD Başkanı Barack Obama, protestoculara seslenerek, 'bahanelerle, şiddetin rasyonalize edilmemesi gerektiğini' savundu.

"Bu an, gerçek bir değişim için nasıl dönüm noktası olabilir" Obama, "Eğer yargı sistemimizin ve dahası Amerikan toplumunun daha yüksek bir ahlaki değerler standardı içinde hareket etmesini arzuluyorsak, kendimiz de bu ahlaki anlayışı benimsemeliyiz" dedi.

Medium isimli blog sitesinde yazan Obama, amaçlanan değişimin yasalara yansımasının ancak "taleplerimize yanıt verecek devlet yetkililerinin seçilmesi yoluyla" olacağını savundu.

Obama, "Sonuç olarak eğer gerçek bir değişim istiyorsak, bunun yolu protesto veya siyaset arasında bir seçim yapmak değil. İkisini bir arada yapmalıyız" dedi.

Obama'nın Beyaz Saray'da olduğu süre içinde, Eric Garner ve Philando Castile gibi yüksek profilli ölüm olayları yaşanmıştı.

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