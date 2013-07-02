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Dünya

Barack Obama: Avrupa da ABD'yi dinliyor

Pazartesi günü Tanzanya'da konuşan ABD Başkanı Barack Obama bütün ülkelerin istihbarat servislerinde casusluk programların olduğunu belirtti

02 Temmuz 2013 20:15

Çeviri: Varsan Çekiç

İngiliz The Guardian ve Alman Der Spiegel'in  ABD'nin ülkede bulunan Avrupa ülkelerinin büyükelçiliklerini dinlediğini ortaya çıkarması ardından yükselen tansiyonu düşürmek için açıklama yapan ABD Başkanı Barack Obama, Avrupa ülkelerinin de ABD'yi dinlediğini iddia etti.

Tanzanya'da pazartesi günü yaptığı açıklamada Obama, ABD'nin diğer ülkelerinden farklı davranmadığını belirterek, "Sadece bizim istihbarat servisimizin değil, Avrupalı istihbarat servisleri,  Asyalı istihbarat servisleri, nerede istihbarat servisi bulunuyorsa, yapacakları tek bir şey var; dünyayı ve dünya başkentlerinde neler olduğunu daha iyi anlamak. Eğer durum bu olmazsaydı, istihbarat servisleri bir işe yaramazdı" dedi.
 

Obama açıklamasına, "Ve şunu garanti ederim ki Avrupa başkentlerinde, kahvaltıda ne yediğimle ilgilenmeseler de, liderleri ile buluşmamdan önce konuşmamın noktalarının ne olabileceği ile ilgilenen insanlar var. İstihbarat servisleri böyle çalışır" sözlerini de ekledi.

The Guardian ve Der Spiegel'in açıklamalarının uyandırdığı endişeyi de kabul eden Obama, Amerikan Ulusal Güvenlik Servisi'nin iddiaları değerlendireceğini belirterek,"Takımıma söylediğim şu; makalelere bakın, ne hakkında bahsedip, bahsetmediklerini bulun, ondan sonra müttefiklerimizle uygun şekilde  bir iletişim kuralım" diye konuştu.

ABD'nin dost ülkelere karşı uyguladığı casusluk derecesinin güvensizlik yaratacak seviyede olmadığını söyleyen Obama, "Bu tarz istihbaratlarda nihai kullanıcı benim. Ve eğer Başbakan Merkel'in ne düşündüğünü bilmek istersem, Başbakan Merkel'i ararım. Eğer Cumhurbaşkanı Hollande'ın belirli bir konuda ne düşündüğünü bilmek istersem, Cumhurbaşkanı Hollande'ı ararım. Ve eğer David Cameron'un ne düşündüğünü bilmek istersem, David Cameron'u ararım. Birbirimizle o kadar yakın çalışıyoruz ki, ülkelerimiz arasında neredeyse paylaşmadığımız hiç bilgi yok" dedi.

Brunei Krallığı'nda düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğu'nun (ASEAN) toplantısında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, konu hakkında Avrupa Birliği Dışişler temsilcisi Catherine Ashton ile görüştüğünü belirtmiş, "Dünyada uluslararası ilişkilerde bulunan her ülke, ulusal güvenliğini korumak için pek çok aktivitede bulunuyor ve her tür bilgi buna dahil oluyor. Benim bildiğim bu durumun çoğu ülke için anormal olmadığıdır" demişti.

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