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Dünya

Merkel'den Obama'ya: Soğuk Savaş döneminde değiliz

ABD ve Avrupa Birliği'nin dost olduğunu hatırlatan Merkel'in sözcüsü Seibert, 'Ortaklığımızın azami temeli güven olmalı. Ancak Alman hükümeti güven ilişkisinin zedelendiğini şimdiden görüyor' dedi

01 Temmuz 2013 20:55

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in AB ve Alman kurumlarını dinlediği yönündeki haberlere Almanya Başbakanı Angela Merkel ilk tepkiyi sözcüsü aracılığıyla verdi. Alman sözcü, "Bir dost tarafından dinlenmek kabul edilemez. Artık Soğuk Savaş döneminde değiliz, böyle bir şey olamaz" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in AB ve Alman kurumlarını dinlemesini sert sözlerle eleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, "Bir dost tarafından dinlenmek, bu kabul edilemez. Artık Soğuk Savaş döneminde değiliz, böyle bir şey olamaz" sözleriyle tepki gösterdi.

Alman hükümetinin bu konuda "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını Beyaz Saray'a ilettiğini belirten Alman sözcüs Seibert, Almanya ve Avrupa Birliği'nin ABD'den bir açıklama beklediğini söyledi.

 

'Güven ilişkisi zedelendi'

 

ABD ve Avrupa Birliği'nin dost olduğunu hatırlatan Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, "Ortaklığımızın azami temeli güven olmalı. Ancak Alman hükümeti güven ilişkisinin zedelendiğini şimdiden görüyor" dedi.

 

'Ortaklar, birbirlerine karşı casusuluk yapamaz'

 

Adaletten sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Viviane Reding ise, iddialara "ortaklar, birbirlerine karşı casusluk yapmaz" diyerek tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da, ABD'nin AB ofislerine dinleme cihazları yerleştirdiği ile ilgili iddialardan çok büyük rahatsızlık duyduğunu belirtmişti.

Alman Der Spiegel dergisi, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in Almanya'da her ay 500 milyon telefon görüşmesi, kısa mesaj ve elektronik postayı gözetim altına aldığını açıklamıştı.

 

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