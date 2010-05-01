Bar Rafaeli: '500 bikinim var.'

T24- T24-

Ünlü oyuncu LeonardoDiCaprio ile birlikte olan 24 yaşındaki güzel model, özel hayatını, kariyerini ve hayallerini anlattı. İşi gereği sürekli seksi olmak zorunda oluğu için yüksek topuklu ayakkabılardan, mini etekten ve dekolteli elbiselerden çok sıkıldığını söyleyen Refaeli, çalışmadığı zamanda bol jean, uzun elbiseler ve spor ayakkabılar giymeyi sevdiğini belirtti. Her zaman sadelikten yana olduğunu vurgulayan güzel model, abartılı ve gösterişli takıları hiç sevmediğini, sadece beğendiği birkaç takısını kullandığını söyledi.



‘HER DOLABA BİR JEAN’



Özellikle ünlü iç çamaşırı ve bikini markalarının yüzü olan Refaeli, 500 bikinisi olduğunu belirtti. Bikinilerinin bir bölümünü kendisinin aldığını, bir bölümünün de çekimlerden sonra hediye edildiğini belirten seksi model, kıyafetler için özel bir dolap yaptırdığını söyledi. Dolabının anavatanı İsrail’deki evde olduğunu belirten Refaeli, her kadının dolabında iki dar jean, iki beyaz body ve bir siyah deri ceketin olması gerektiğini belirtti. DiCaprio ile ilişkisi hakkında konuşmayı sevmediğini söyleyen Refaeli, “İnsanların ilişkimizi neden bu kadar merak ettiğini anlamıyorum. Mutluyuz” dedi