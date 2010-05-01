T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bar Rafaeli: '500 bikinim var.'

Bar Refaeli, özel hayatını, kariyerini ve hayallerini anlattı.

01 Mayıs 2010 03:00

T24- Bar Rafaeli podyumların en çok aranan isimleri arasında yer alıyor. Özel hayatıyla olduğu kadar başarılarıyla da gündeme gelen İsrail asıllı Bar Refaeli, OK! Dergisi’ne, konuştu. 


Ünlü oyuncu LeonardoDiCaprio ile birlikte olan 24 yaşındaki güzel model, özel hayatını, kariyerini ve hayallerini anlattı. İşi gereği sürekli seksi  olmak zorunda oluğu için yüksek topuklu ayakkabılardan, mini etekten ve dekolteli elbiselerden çok sıkıldığını  söyleyen Refaeli, çalışmadığı zamanda bol jean, uzun elbiseler ve spor ayakkabılar giymeyi sevdiğini belirtti. Her zaman sadelikten yana olduğunu vurgulayan güzel model, abartılı ve  gösterişli takıları hiç sevmediğini, sadece beğendiği birkaç takısını kullandığını söyledi.


‘HER DOLABA BİR JEAN’

Özellikle ünlü iç çamaşırı ve bikini markalarının yüzü olan Refaeli, 500 bikinisi olduğunu belirtti. Bikinilerinin bir bölümünü kendisinin aldığını, bir bölümünün de çekimlerden sonra hediye edildiğini belirten seksi model, kıyafetler için özel bir dolap yaptırdığını söyledi. Dolabının anavatanı İsrail’deki evde olduğunu belirten Refaeli, her kadının dolabında iki dar jean, iki beyaz body ve bir siyah deri ceketin olması gerektiğini belirtti. DiCaprio ile ilişkisi hakkında konuşmayı sevmediğini söyleyen Refaeli, “İnsanların ilişkimizi neden bu kadar merak  ettiğini anlamıyorum. Mutluyuz” dedi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24