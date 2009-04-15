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Yaşam

Bar kavgası garsonu ölüme götürdü

Gaziantep'te iki bar işletmecisi arasında çıkan kavgada işe yeni başlayan garson, rastgele ateş edilmesi sonucu öldü.

15 Nisan 2009 03:00

Gaziantep'te iki bar işletmecisi arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Bardaki garson, rastgele ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sarıgüllük Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bar işleten Mehmet G. ile üst kattaki barı işleten F.D. ve yakınları arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından bardan ayrılan F.D, evden aldığı pompalı tüfekle, akrabalarını da çağırarak Mehmet G'nin barına geldi.

Pompalı tüfek ve tabancayla barda rastgele ateş eden F.D. ve yakınları, bu sırada onları durdurmaya çalışan garson Hüseyin Cançelik'i göğsünden ağır yaraladı.

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Cançelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı iddia edilen Ergün U, Bülent A, Mehmet G, Taci D. ve Mehmet İ'yi yakaladı.

Olay yerinde bir tabanca, çok sayıda mermi ve fişek kovanı bulundu.

Gözaltına alınan 5 kişinin sorgusunun sürdürüldüğü, olayla ilgili olarak F.D. ve 2 yakınının arandığı bildirildi.

Bu arada, garson Hüseyin Cançelik'in uzun süre işsiz kaldığı ve iki gün önce barda işe başladığı öğrenildi.

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