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Yaşam

Bar işletmecisi sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü!

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

25 Mart 2016 09:05

Denizli'de, 32 yaşındaki bar işletmecisi Taner Çokkuş, evinin önünde lüks otomobilinden indiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Çamlaraltı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinin işletmeciliği yapan Taner Çokkuş, yanında kız arkadaşıyla birlikte otomobiliyle evinin önüne geldi ve aracını yol kenarına park etti. 

Çokkuş'un otomobilinden indiği anda yolun yanındaki ağaçlık kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi. 

Çokkuş, göğsüne ve yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çokkuş'un yanında bulunan ve olayı yara almadan atlatan kız arkadaşı büyük şok yaşadı.

Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çokkuş ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çokkuş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çokkuş'a ateş eden silahlı saldırganın pompalı tüfeğinden çıkan kurşunlar, park halindeki başka bir otomobilin camına ve apartmanda dairenin camlarına isabet ederken, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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