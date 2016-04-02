Bar işletmecilerinden limonatalı protesto!

İzmit'te, tramvay hattının geçeceği güzergahta bulunan ve kamulaştırma kapsamında yıkılacak olan barların işletmecileri, kendilerine yer gösterilmemesini limonata dağıtarak protesto etti.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü'nce tespit edilen ve tramvay hattı boyunca yapılacak kamulaştırma kapsamında yıkılacak olan 40 barın işletmecisi, 'Barlar Sokağı' olarak bilinen Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne masaları çıkartıp limonata dağıtarak eylem yaptı. Eyleme CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Eğlence Yerleri Yatırımcıları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Tom, bar işletmecileri ve vatandaşlar katıldı. Protestoda "Tramvaya inat, yaşasın hayat" yazılı pankart açıldı. Yusuf Ziya Tom, belediyenin tramvay projesini barların bulunduğu hattan geçirmesini ve kendilerine yer göstermemesine tepki gösterdi.

Projede esnafın mağdur edildiğini söyleyen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "Kentin gelişimi ve trafik sorunun çözümü için birtakım yatırımların yapılmasını doğru buluyorum. Tramvay, metro, teleferik projelerinin hayata geçirilmesi için ve bu kentin marka kent olması anlamında bu projeler çok önemli. Tramvay projesinin bir kere güzergahı yanlış. Yahya Kaptan'dan Merkez Bankası arasında olacak hatta 14 durak ve 45 dakika sürecek bir seyahatten bahsediyoruz. Kimse bu 45 dakikalık seyahati göz önüne almaz. Bu yanlış projelerle insanlar mağdur bırakılıyor. Sadece Barlar Sokağı değil, bir çok esnafı etkiliyor. Burada mağdur olan arkadaşlarımızın mağduriyeti giderilmesi gerekiyor. Belediye başkanının gelip, 'biz sizi mağdur etmeyip şurayı sizin için planladık' demesi gerekiyor" diye konuştu.