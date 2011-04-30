-BAR GÜVENLİKÇİSİNİ ÖLDÜRDÜLER FETHİYE (A.A) - 30.04.2011 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir barın güvenlik görevlisi, tartıştığı müşterilerin bulunduğu otomobilden açılan ateş sonucu öldü. Sabah 04.30 sıralarında, Ölüdeniz beldesinin Hisarönü Mahallesi'ndeki bir barda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Aydilek (33) ile bardaki 4 kişilik müşteri grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından bardan ayrılan 4 kişinin bulunduğu otomobilden açılan ateş sonucu Aydilek göğsündün yaralandı. Hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisi, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan Ölüdeniz Jandarma Karakolu ekipleri, zanlıların kimlikleri ve bulundukları otomobilin plakasını belirlemeye çalıştığı öğrenildi. Aydilek'in evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.