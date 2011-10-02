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Yaşam

Bar dönüşü işkence

İzmir'de iddiaya göre, bar işletmecisi ve iki yakını, eğlenceden iki kadının evine girerek sabaha kadar işkence yaptı.

02 Ekim 2011 03:00



T24- Alsancak’ta arkadaşıyla bir barda eğlenen E.Ç.’nin gecesi kâbusa döndü. Bar işletmecisi ve iki yakını, eğlence dönüşü kadınların evine girerek iddiaya göre E.Ç.’ye sabaha kadar işkence yaptı



Hürriyet'in haberine göre, İzmir’de eşinden ayrıldıktan sonra 5 yaşındaki oğlu ile annesinin yanında kalmaya başlayan E.Ç. (26), geçen hafta, liseden tanıdığı kız arkadaşı F.D.’nin daveti üzerine Alsancak semtinde çalıştığı bara gitti.


Burada kız arkadaşı ile eğlenen E.Ç.’nin yanına gelen bar sahibi M.G., güzel bir kadın olduğunu söyleyip yanında garsonluk teklif etti. Ancak E.Ç. teklifi kabul etmedi. Bir süre sonra kız arkadaşı E.Ç.’yi dinlenmesi için kendi evine götürdü.


Eve girdikten kısa süre sonra içeriye giren bar sahibi M.G., kardeşi H.G. ve F.D.’nin gözleri önünde, E.Ç.’yi dövmeye başladı. Bir süre sonra banyoya götürülüp üzeri ıslatılan E.Ç.’nin yine dövülerek işkenceye maruz kaldığı ileri sürüldü.


Sabaha kadar kilitli kaldı


Bar sahibi M.G.’nin, yediği dayağın etkisiyle kısa süreli baygınlık geçiren E.Ç.’nin parasını aldığı, ayrıca kardeşi H.G.’ye de tecavüz etmesi için talimat verdiği öne sürüldü. Sabaha kadar 7’nci kattaki dairenin kiler bölümünde kilitli tutulan E.Ç., bir fırsatını bulup pencereye çıkarak intihar girişiminde bulununca ve polise şikâyet etmeyeceğini söyleyince serbest bırakıldı. İlk olarak evine giden E.Ç., hastaneye kaldırıldı.

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