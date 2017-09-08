Bar cinayetinin 10 şüphelisine dava açıldı

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA\'da geçen 21 Temmuz\'da bir barda çıkan ve 32 yaşındaki Elif Çil\'in hayatını kaybettiği silahlı kavganın 3\'ü tutuklu 10 şüphelisi hakkında 3 yıl ile ömür boyu arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı.

Birlikte bir süre aynı evi paylaşan 23 yaşındaki Sevda Dalbun ile arkadaşı 40 yaşındaki Havva Bilgen İnceler arasında, çıkan bir tartışmadan dolayı husumet başladı. Sevda Dalbun nikahsız birlikte yaşadığı 26 yaşındaki Ahmet Çil ve Çil\'in ağabeyi 43 yaşındaki Muammer Çil, Muammer\'in eşi Elif Çil ve kardeşleri 28 yaşındaki İrfan Çil ile birlikte 21 Temmuz\'da Havva Bilgen İnceler\'in konsomatris olarak çalıştığı merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi\'ndeki bara gitti. İddiaya göre Elif Çil, eşi Muammer Çil\'e bakışlarından rahatsız olduğu Havva Bilgen İnceler ile tartıştı. Bunun üzerine barın sahibi Çil Ailesi\'nin dışarı çıkmasını istedi. Bu sırada Sevda Dalbun, İnceler\'in bulunduğu masaya su şişesi fırlattı. Çıkan tartışma, garsonlar tarafından yatıştırılırken, Çil Ailesi bardan ayrıldı.

Bir süre sonra Çil Ailesi tekrar bara döndü. Zorla bara girmek isteyen kardeşler ile mekan çalışanları arasında tartışma çıktı. Bar sahibi 46 yaşındaki Mustafa Kanmaz\'ın \"İçerden tüfeği getirin\"\' talimatı üzerine iddiaya göre garson 20 yaşındaki Ahmet Barut tüfekle ateş açtı. Çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Elif Çil, vücuduna isabet eden saçmalarla hayatını kaybederken, 9 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet şüphelisi Ahmet Barut, kavgaya karışan Ahmet Çil ve Mustafa Kanmaz tutuklanırken, 7 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Savcı, kavgaya karışan 3\'ü tutuklu 10 şüpheli hakkında ömür boyu ile 3 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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