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Yaşam

Banyoya saklanan kedi yangından kurtuldu

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

30 Ağustos 2016 01:41

Bilecik’te bir evde çıkan yangında kedi banyoya girerek ölmekten kurtuldu.

Ajanimo’nun haberine göre, Bilecik’te 6 katlı bir apartmanın 5’inci katında bulunan bir evin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı daireye olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mutfak kısmında başlayan yangını diğer odalara sıçramadan söndürdü.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri evde inceleme yaptıkları sırada banyoya saklanmış bir kedi buldu. Ekipler, kediyi zehirlenmemesi için evden çıkarttı.

Yangının çıkış nedeninin itfaiye ekiplerinin incelemelerinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Karamiyo, yuva arıyor

Karamiyo, sokak köpeklerinden son anda kurtarılan ve yuva arayan bir kedi. 3 aylık, insanlarla ve kedilerle sosyal, kum kullanıyor, kuru mama yiyor. İç/dış parazitleri yapıldı, sağlık problemi yok. Şu anda bulunduğu ev çok kalabalık olduğundan
yeni ailesini arıyor. İstanbul veya şehir dışı sahiplendirilecek olan Karamiyo için 0 532 687 3124 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

 

 

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