Banyonuzu SPA merkezi yapın

Doğru seçilen aroma yağları, burnumuzun içindeki koku reseptörleri aracılığıyla sinir sistemine ulaşarak şu mesajı veriyor: Haydi rahatla! Bunlar hangileri mi? Hemen sıralayalım: Sandal ağacı, lavanta, gül, bergamut ve yasemin... Bu yağlar ruh halinizi pozitif etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda cildinizi güzelleştiriyor ve vücudunuzun mis gibi kokmasını sağlıyor. Örneğin birer damla yasemin ve gül, 3 damla sandal ağacı ve 2 damla da lavanta yağını, 38 derece sıcaklıktaki suyla doldurduğunuz küvetin içine birkaç damla ilave edebilirsiniz. Ardından yapmanız gereken tek şey, sadece suya ve güzel kokulara odaklanarak 15-20 dakika dinlenmek olacak. Aklınızda bulunsun, suda çözülmeyen aroma yağlarını önce süt, bal veya kremayla seyreltirseniz, banyo suyuna kolayca karışmalarını sağlayabilirsiniz. İsterseniz size bir başka tarif daha verelim... Birkaç poşet papatya çayını gazlı beze sarıp, akan ılık suyun altına tutun. Ardından yine aynı ısıdaki suyun içinde dinlenin. Banyo yaptıktan sonra vücudunuzu cildinize uygun nemlendirici bir kremle şımartmayı da unutmayın.Her zaman çok hoşumuza giden dalga ve kuş seslerinin kayıtlı olduğu bir CD dinleyerek, tıpkı deniz kenarında geçirdiğiniz bir gün gibi hafifleyebilirsiniz. Ayrıca derin nefes alıp vermeniz de kısa sürede sakinleşmenizi sağlayan etkili yöntemlerden.Loş ışıkta veya mumlar eşliğinde duş alın. Akan suyun sesine ve kokulara odaklanın. Duşu üç dakika boyunca ense kökünüze tutun. Bu sırada sakinleştirici etkiye sahip duş jellerinden de faydalanırsanız, günün tüm yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz.Uzmanlar yorucu geçen bir gecenin ardından güne enerjik başlamak için küvetinize 2’şer damla tatlı portakal, bergamut ve greyfurt yağını ilave etmenizi öneriyor. Böylelikle kendinizi daha canlı ve neşeli hissedecek, daha pozitif düşüneceksiniz. İçine birer avuç dolusu kurutulmuş fesleğen ve deniz tuzu koyduğunuz mendili sıkıca bağlayarak küvetin içine attığınızda da enerjinizi kısa sürede toplayabilirsiniz. Eğer ılık suyla yaptığınız banyodan sonra soğuk suyla duş almaya cesaret ederseniz, yorgunluğunuzdan eser kalmayacağına emin olabilirsiniz.Uzakdoğu felsefelerine göre, el parmaklarının kullanılarak yapıldığı hareketler de, adeta birer enerji kaynağı. Banyo yaparken iki elinizin başparmak, yüzük parmağı ve serçe parmaklarının uçlarını üst üste yerleştirip, diğer parmaklarınızı gergin bırakın. Birkaç saniye bu şekilde bekledikten sonra parmaklarınızı başlangıç pozisyonuna getirin. Bu egzersizi 5-6 kez uygulayın.Kan dolaşımınızı canlandırmak için duş başlığını yavaş yavaş önce yüz, ardından baş, omuz ve vücudunuzun üst kısmına doğru tutun. Ardından duş başlığını sırtınıza doğru tutarak suyun masaj etkisi göstermesini sağlayın. Eğer kendinizi hâlâ enerjik hissetmiyorsanız, size sıcak soğuk değişimli şok duş yapmanızı öneriyoruz: Sıcak suyu ayaklarınızdan kalçalarınıza doğru gezdirin. Aynı işlemi bu kez mümkün olduğunca soğuk suyla yapın. İşlemi 4 kez tekrarlayın ve soğuk suyla bitirin. Sıcak soğuk duşun aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirdiği biliniyor.