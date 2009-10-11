Banyoda doğum yaptı

Eskişehir'de banyo yaparken doğum sancıları başlayan bir kadın, yardım çağıramayınca bebeğini banyoda dünyada getirdi.
Şeker Mahallesi'nde Binnaz Kaytan (31), evde kimsenin olmadığı
sırada yıkanmak için banyoya girdi. Bu sırada doğum sancıları başlayan
Kaytan, durumunu kimseye haber veremedi. Genç kadın bebeğini banyoda
dünyaya getirdi.
Yakınlarının banyoda baygın halde bulduğu anne
ile bebeği 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından
Eskişehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.
Annenin
yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı, sağlık durumu iyi olan
bebeğin 3 kilo 700 gram ağırlığında olduğu bildirdi.