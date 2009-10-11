Banyoda doğum yaptı

Şeker Mahallesi'nde Binnaz Kaytan (31), evde kimsenin olmadığı sırada yıkanmak için banyoya girdi. Bu sırada doğum sancıları başlayan Kaytan, durumunu kimseye haber veremedi. Genç kadın bebeğini banyoda dünyaya getirdi.

Yakınlarının banyoda baygın halde bulduğu anne ile bebeği 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Annenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı, sağlık durumu iyi olan bebeğin 3 kilo 700 gram ağırlığında olduğu bildirdi.