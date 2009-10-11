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Yaşam

Banyoda doğum yaptı

Eskişehir'de banyo yaparken doğum sancıları başlayan bir kadın, yardım çağıramayınca bebeğini banyoda dünyada getirdi.

11 Ekim 2009 03:00

Eskişehir'de banyo yaparken doğum sancıları başlayan bir kadın, yardım çağıramayınca bebeğini banyoda dünyada getirdi.

Şeker Mahallesi'nde Binnaz Kaytan (31), evde kimsenin olmadığı sırada yıkanmak için banyoya girdi. Bu sırada doğum sancıları başlayan Kaytan, durumunu kimseye haber veremedi. Genç kadın bebeğini banyoda dünyaya getirdi.

Yakınlarının banyoda baygın halde bulduğu anne ile bebeği 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Annenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı, sağlık durumu iyi olan bebeğin 3 kilo 700 gram ağırlığında olduğu bildirdi.

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