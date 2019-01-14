T24 LogoT24 Logo
Gündem

Banyoda dengesini kaybedip, başını küvete çarpınca öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde banyoda dengesini kaybetmesi sonucu başını küvete çarpan Hüseyin Yılmaz (55) hayatını kaybetti

14 Ocak 2019 17:36

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde banyoda dengesini kaybetmesi sonucu başını küvete çarpan Hüseyin Yılmaz (55) hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Muhuttin Mahallesi\'nde meydana geldi. Evinde banyoya giren Hüseyin Yılmaz, dengesini kaybederek başını küvete çarpıp, düştü. Banyodan gelen sesler üzerine içeriye giren ailesi, durumu sağlık ekiplerini bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan Yılmaz\'ı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLU Tekirdağ DHA TEKİRDAĞınHüseyin YılmazOlayMuhuttin MahallesiEvindeBanyodanEveYılmazDevlet HastanesiOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24