T24 LogoT24 Logo
Gündem

Banyoda akıma kapılıp öldü

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de banyo yaparken, lambanın açma kapama düğmesindeki kaçak nedeniyle akıma kapılan 24 yaşındaki Engin Özsarı, yaşamını yitirdi

06 Kasım 2017 15:11

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de banyo yaparken, lambanın açma kapama düğmesindeki kaçak nedeniyle akıma kapılan 24 yaşındaki Engin Özsarı, yaşamını yitirdi.
Olay, Altunhisar ilçesine bağlı Uluören köyünde meydana geldi. Yıkanmak için banyoya giren Engin Özsarı, bir süre sonra banyodan çıkıp, \'Beni elektrik çarptı\' diyerek, yere yığıldı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Altunhisar Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Özsarı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özsarı\'nın banyodaki kaçak nedeniyle akıma kapıldığı belirlendi. Polis, Özsarı\'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AdnanDHANİĞDEEnginOlay AltunhisarUluörenYıkanmakYakınlarınınAltunhisar Devlet HastanesiPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24