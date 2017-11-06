Banyoda akıma kapılıp öldü

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de banyo yaparken, lambanın açma kapama düğmesindeki kaçak nedeniyle akıma kapılan 24 yaşındaki Engin Özsarı, yaşamını yitirdi.

Olay, Altunhisar ilçesine bağlı Uluören köyünde meydana geldi. Yıkanmak için banyoya giren Engin Özsarı, bir süre sonra banyodan çıkıp, \'Beni elektrik çarptı\' diyerek, yere yığıldı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Altunhisar Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Özsarı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özsarı\'nın banyodaki kaçak nedeniyle akıma kapıldığı belirlendi. Polis, Özsarı\'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



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