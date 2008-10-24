Banyo yapıp yatan bebekler rahat uyuyor

* Yatmadan yarım saat önce bebeğinize banyo yaptırın.* Pijamalarını giydirdikten sonra, bebeğiniz küçükse ona ninni söyleyin. Daha büyük bebeklere ise, kısa hikâyeler okuyabilirsiniz.* Bebeğiniz meme emiyorsa, onu yatmadan loş ortamda emzirin. Biberon kullanıyorsa, onu mamasını yedirdikten sonra yatağına yatırın.* Gece onu beslerken veya altını değiştirirken sessiz olun. Bebeği uyandırmayın.* Gündüz bebeğinizle bol bol konuşup, oynayın. Böylece gece daha fazla uyumasını sağlarsınız.* Gece ağlayarak kalkarsa; ışığı açmadan onu kontrol edin.