Banyo yapıp yatan bebekler rahat uyuyor

Bebeğinizin rahat uyumasını istiyorsanız, yatmadan önce onu rahatlatmanız gerekiyor. Alman Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer Yalındağ, Günaydın gazetesine verdiği demeçte bebeklerin mışıl mışıl uyumasını sağlamak için yapılması gerekenleri sıraladı:
Bebek pudralarına dikkat
Bebek büyüdükçe daha az uyuyor
* Yatmadan yarım saat önce bebeğinize banyo yaptırın.
* Pijamalarını giydirdikten sonra, bebeğiniz küçükse ona ninni söyleyin. Daha büyük bebeklere ise, kısa hikâyeler okuyabilirsiniz.
* Bebeğiniz meme emiyorsa, onu yatmadan loş ortamda emzirin. Biberon kullanıyorsa, onu mamasını yedirdikten sonra yatağına yatırın.
* Gece onu beslerken veya altını değiştirirken sessiz olun. Bebeği uyandırmayın.
* Gündüz bebeğinizle bol bol konuşup, oynayın. Böylece gece daha fazla uyumasını sağlarsınız.
* Gece ağlayarak kalkarsa; ışığı açmadan onu kontrol edin.