T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Banyo ve lavaboda kullanılan su tuvaletlerde de kullanılabilecek

Projenin hayata geçirilmesi için Bakanlık, TÜBİTAK ile sözleşme imzaladı

27 Kasım 2012 17:35

Kentsel dönüşüm su dönüşümü de sağlayacak. Banyo ve lavaboda kullanılan su, yeni bir teknikle ayrıştırılarak tuvaletlerde ve sulamada yeniden kullanılacak. İlk uygulama turizm bölgelerinde yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında suyu dönüştürmek için harekete geçti.

Konut, otel gibi binalarda banyoda ve lavaboda kullanılan su, kanalizasyon hattından ayrılan bir boru sistemiyle bir depoda toplanacak.
Toplanan atık sular, basit arıtma işlemi sonrasında ayrı boru hattı ile tuvalet rezervuarlarında kullanılmak üzere tekrar binaya verilecek. Arıtılmış su, yeşil alan sulamasında da kullanılabilecek.
Projenin hayata geçirilmesi için Bakanlık, TÜBİTAK ile sözleşme imzaladı.
Projenin ilk uygulanacağı yerler turizm bölgeleri ve yüksek katlı siteler olacak.
Halkın katılımı ve desteğini sağlamak için etkin su kullanımına yönelik el kitapları hazırlanacak.
Pilot projenin sonuçlanmasının ardından ise gerekli mevzuat değişikliği ile uygulama, kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapılacak binalarda zorunlu hale getirilecek.
Projeyle su sarfiyatında yüzde 50'ye yakın tasarruf sağlanması hedefleniyor.
 

ETİKETLER

banyolavobotuvalet su

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24