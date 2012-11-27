Banyo ve lavaboda kullanılan su tuvaletlerde de kullanılabilecek

Kentsel dönüşüm su dönüşümü de sağlayacak. Banyo ve lavaboda kullanılan su, yeni bir teknikle ayrıştırılarak tuvaletlerde ve sulamada yeniden kullanılacak. İlk uygulama turizm bölgelerinde yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında suyu dönüştürmek için harekete geçti.

Konut, otel gibi binalarda banyoda ve lavaboda kullanılan su, kanalizasyon hattından ayrılan bir boru sistemiyle bir depoda toplanacak.

Toplanan atık sular, basit arıtma işlemi sonrasında ayrı boru hattı ile tuvalet rezervuarlarında kullanılmak üzere tekrar binaya verilecek. Arıtılmış su, yeşil alan sulamasında da kullanılabilecek.

Projenin hayata geçirilmesi için Bakanlık, TÜBİTAK ile sözleşme imzaladı.

Projenin ilk uygulanacağı yerler turizm bölgeleri ve yüksek katlı siteler olacak.

Halkın katılımı ve desteğini sağlamak için etkin su kullanımına yönelik el kitapları hazırlanacak.

Pilot projenin sonuçlanmasının ardından ise gerekli mevzuat değişikliği ile uygulama, kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapılacak binalarda zorunlu hale getirilecek.

Projeyle su sarfiyatında yüzde 50'ye yakın tasarruf sağlanması hedefleniyor.