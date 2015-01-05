Banyo penceresinden girip tecavüz ettiler

Elazığ’da Gürcistan asıllı Türk vatandaşı 56 yaşındaki L.Y.’ye tecavüz ettikleri ve kadının 8 bin lirası ile 3 cep telefonunu gasp ettikleri öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

Şahismail Gezici’nin DHA’da yer alan haberine göre, Rızaiye Mahallesi’nde 2 Ocak günü meydana gelen olayda 4 kişi, iddiaya göre gece banyo penceresinden girdikleri evde L.Y.’ye tecavüz ettikten sonra, 8 bin lirası ile 3 cep telefonunu gasp etti. Kadının şikayeti üzerine 4 şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüpheliler E.G., B.Ç., Y.Y. ve F.B.’nin üzerlerinden gasp ettikleri belirtilen 6 bin 335 TL ile 3 cep telefonu, bir de uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çok sayıda benzer suç kayıtları olduğu anlaşılan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ’gasp ve tecavüz’ suçlarından tutuklanarak Elazığ E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.