Banvit'in 'yürüyen duvarı' Gasper Vidmar: "Lig çok yüksek bir kaliteye sahip"

Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ / BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA) - BANVİT\'in başarılı oyuncusu Gasper Vidmar, Türkiye\'deki basketbola dair \"Türkiye Ligi çok yüksek bir kaliteye sahip. Daha da güçleniyor. Türkiye\'ye geldiğimde birbirini yenebilecek güçte sadece 6 takım vardı. Şimdi ise her takım birbirini yenebilecek güçte\" dedi.

Banvit Basketbol Takımı\'nın başarısına önemli katkılarıyla dikkat Gasper Vidmar, 2015/2016 sezonundan bu yana Banvitspor forması altında ter dökmeye devam ediyor. 31 yaşındaki Vidmar, 2.10\'luk boyu ve 118 kilosu ile adeta bir devi andırıyor. Banvit\'e, Fenerbahçe Doğuş\'tan gelen, Slovenya Milli Takımı\'nın da formasını giyen Vidmar, lakabının \"Gapy\" olduğunu belirtse de Bandırma takımının taraftarları ona \"yürüyen duvar\" ismini verdi.

\"TÜRKİYE\'DE BULUNMAKTAN ÇOK MUTLUYUM\"

10 yıldır Türkiye\'de bulunması nedeniyle basketbol kariyerinin neredeyse tamamını ülkemizde geçirdiğine işaret eden Banvit\'in başarılı oyuncusu Gasper Vidmar, basketbol yaşamına başlayışı ve Türkiye izlenimlerini paylaştı. Babası Tone Vidmar\'ın da basketbolcu olduğunu belirten başarılı oyuncu, \"Olimpia ve Yugoslavya Milli Takımı\'nda yer aldı. Babam, halen 56 yaşında olmasına rağmen veteran takımında forma giyiyor. Kardeşim de 18 yaşına kadar basketbol oynadıysa da bırakmak zorunda kaldı. Türkiye\'de bulunmaktan çok mutluyum. Türkler, buraya geldiğim günden beri bana çok iyi davranıp yardımcı oldular. Bunu hiçbir zaman unutamam\" dedi. Basketbolun dışında, fit kalabilmek için yüzme ve voleybol sporlarını da yaptığını vurgulayan Vidmar, yaz aylarında kafasını dağıtarak, basketboldan uzak kaldığının söyledi.

\"KOMŞULARIM BANA YEMEK GETİRİYORLAR\"

Türkiye\'de en çok ezogelin çorbası ve İskender kebabını sevdiğini, Slovenya\'da ise annesinin yemeklerinden vazgeçmediğini belirten Vidmar, “Bandırma\'da fazla boş zamanım yok. Zaman bulduğumda, kent merkezinde kahve içmeyi, ailemle veya nişanlımla yemeğe gitmeyi, sahilde dolaşmayı, kimi zaman balık tutmayı ve tavla oynamayı seviyorum. Bandırma, çok güzel bir kent. Yalnızca ailemin eksikliğini hissediyorum. Keşke daha fazla yanımda olabilseler! Banvit ve Bandırma, benim ikinci evim. Bandırma\'ya ilk geldiğimden beri apartmanımdaki komşularım bana yemek getiriyorlar. Bunun bir gelenek olduğunu öğrendim\" diye konuştu.

\"TANJEVIC İKİNCİ BABAM GİBİ\"

Bogdan Tanjevic\'i \"ikinci baba\" gibi gördüğünü belirten Vidmar, tecrübeli başantrenör hakkında \"Tanjevic, çok iyi bir koç. Çok genç yaşta beni Türkiye\'ye getirerek bu konuma gelmemi sağladı. Türkiye\'ye ilk geldiğimde Slovenya Milli Takımı\'nın genç bir oyuncusuydum. Buraya geldiğimde çok büyük hayallerim vardı. Ancak sadece hayal etmek yetmiyor. Çok çalışmam gerekiyordu. Çok çalışarak bugünlere geldim\" şeklinde görüşlerini paylaştı.

\"TÜRKİYE LİGİ YÜKSEK KALİTEYE SAHİP\"

Vidmar, Türkiye Basketbol Ligi ve Bandırma seyircisi hakkında da şu değerlendirmede bulundu: \"Türkiye Ligi çok yüksek bir kaliteye sahip. Daha da güçleniyor. Türkiye\'ye geldiğimde birbirini yenebilecek güçte sadece 6 takım vardı. Şimdi ise her takım birbirini yenebilecek güçte. Bandırma\'daki basketbol seyircisi de çok özel. İyi veya kötü günlerde bize desteklerini hiç esirgemiyorlar.\"

KEVIN DURANT\'E KARŞI ZORLANDI

Türkiye\'de beğendiği birçok oyuncu arasında başta Erman Kuço\'nun, ülkemizde oynayan yabancılar arasında ise Türk pasaportlu da olsa Emir Preldz\'in geldiğini vurgulayan Vidmar, \"NBA\'da ise en çok Lebron James, Michael Jordan ve Kobe Bryant\'ı beğeniyorum\" ifadelerini kullandı.

Savunmada zorlandığı oyuncu olarak Kevin Durant\'ı gösteren Vidmar, \"Onunla iki kez karşılıklı oynama fırsatımız oldu. Savunma değişikliklerinde karşı karşıya geldiğimizde şutu da bulunan bir oyuncu olması nedeniyle savunması oldukça zor\" dedi.

KARİYERİNDEKİ EN MUTLU ANI

Kariyerinde unutamadığı anı olarak Slovenya Milli Takımı forması altında kazandıkları Avrupa şampiyonluğunu gösteren Banvit\'in oyuncusu Gasper Vidmar, \"Bu şampiyonanın Türkiye\'de oynanması ve benim ikinci evim olarak gördüğüm burada, böylesine anlamlı bir şampiyonluğa ulaşmak çok gurur verici\" şeklinde konuştu.

\"BASKETBOLU ÇOK SEVİYORUM\"

Basketbolu bıraktığında ne yapacağı konusunda bir kararı bulunmadığına da işaret eden Vidmar, \"Basketbolu çok seviyorum ve daha uzun süre sürdürmek istiyorum\" diye konuştu. Yolculuklarda ve otellerde zamanını kitap okuyup film izlemekle geçirdiğini, müzik dinlemeyi de çok sevdiğini vurgulayan Vidmar, \"Favori bir şarkıcım yok. Beğendiğim şarkıları dinliyorum\" dedi.

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