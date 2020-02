Banvit'in eski antrenörleri bir araya geldi

BANDIRMA (BALIKESİR) (DHA) - Banvit Basketbol Kulübü tarihine adını altın harflerle yazdırmış ve Avrupa basketbolunda da Banvit’in söz sahibi olmasında pay sahibi olan antrenörler bir araya geldi. Başarılı çalıştırıcılar Orhun Ene, Yalçın Küçüközkan, Dimitris Itoudis, Andreas Pistiolis, Saso Filipovski ve Boban Mitev, Antalya’da Banvit BK Başkanı Özkan Kılıç, sportif direktör Turgay Çataloluk ve genel menajer Turgay Zeytingöz ile bir araya gelerek eski günleri yad etti.

Banvit Basketbol Kulübü, 2000’li yıllarla beraber profesyonel anlamda parkelerde var olmaya başlarken, kısa sürede ülke ve Avrupa basketbolu için çok sayıda oyuncunun yanında yetenekli antrenörlerin de kendilerini yetiştirmesine vesile oldu. Gloria Cup Turnuvası için takımlarının başında Antalya’da bulunan Banvit Basketbol Kulübü’nün başarısında ter dökmüş Orhun Ene, Yalçın Küçüközkan, Dimitris Itoudis, Andreas Pistiolis, Saso Filipovski ve Boban Mitev ise Banvit BK Başkanı Özkan Kılıç, sportif direktör Turgay Çataloluk ve genel menajer Turgay Zeytingöz ile bir araya gelerek eski günleri yad etti. Banvit organizasyonunun ve Bandırma şehrinin kendileri için ne kadar önemli olduğunu her fırsatta dile getiren başarılı çalıştırıcılar, sonsuza kadar Banvit ailesinin birer parçası ve gittikleri yerlerde temsilcisi olacaklarının da altını özellikle çizdi. Yapılan sohbetlerin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla birlikte yeni sezon öncesinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Turuncu yeşilli kulüple çok uzun süre birlikte çalışma fırsatı bulan ve Bandırma kentine ilk kez Basketbol Süper Ligi’nde final oynama başarısı yaşatan Orhun Ene ve yardımcıları Yalçın Küçüközkan ile Sedat Özyer, bugün TOFAŞ’ın başarısı için hem Türkiye’de hem de Avrupa’da ter döküyor. Ene denince akla Banvit’in istikrarlı sezonları ve tabii ki Basketbol Süper Ligi’nde yakalanan final oynama başarısı geliyor.

Orhun Ene döneminin ardından Banvit, uzun yıllar Zeljko Obradovic’in yardımcılığını yapan Dimitris Itoudis’i takım başına getirirken, Türk basketbol severler için de bir merak konusuydu. Yunan çalıştırıcı Turuncu yeşilli takımla normal sezonu 28 galibiyet ve yalnızca 2 mağlubiyetle lider olarak tamamladı ve Banvit’in istikrarlı yürüyüşü devam etti. Bu başarılı sezonun ardından Avrupa’nın dev kulübü CSKA Moskova, Banvit BK’nın kapısını çalarak başarılı çalıştırıcıyı kadrosuna katmak istedi. Turuncu yeşillilerin başkanı Özkan Kılıç her fırsatta dile getirdiği gibi Itoudis’i Avrupa’nın zirvesinde görmekten mutluluk duyduğunu belirtti ve Itoudis yardımcısı Andreas Pistiolis ile birlikte Euroleague şampiyonluğu yaşayacağı CSKA Moskova’nın yolunu tuttu.

Banvit Basketbol Kulübü son yıllardaki başarısında ise Sloven çalıştırıcı Saso Filipovski’nin payı çok büyük. Başarılı çalıştırıcı Türkiye’deki ilk sezonunda turuncu yeşillilerin ilk Türkiye Kupası zaferinde büyük söz sahibi olurken, aynı sene Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de final oynama başarını yakalamış ve Bandırma kentini gururlandırmıştı. Filipovski ve yardımcısı Boban Mitev ise 2018-2019 sezonuyla birlikte Fransa’nın AS Monaco takımının başarısı için ter dökecek.

