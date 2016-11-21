Banvit yenilgisiz, Best Balıkesir galibiyete hasret

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin tek namağlup takımı Banvit, 7 maçta 7 galibiyet alırken, bir diğer Balıkesir temsilcisi Best Balıkesir ise yaptığı 7 karşılaşmayı da kaybetti.

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda konuk ettiği ligin güçlü ekiplerinden Anadolu Efes'i 69-68 yenen Banvit, 7. haftayı da namağlup geçti.

Balıkesir ekibi, ilk 6 haftada Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank, Demir İnşaat Büyükçekmece, Best Balıkesir ve TOFAŞ'ı mağlup etmişti.

Maç başına 85 sayı ortalamasıyla oynayan Banvit, Anadolu Efes'in ardından ligin en skorer ikinci takımı konumunda bulunuyor.

Best Balıkesir'in galibiyeti yok

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu geçiren Balıkesir'in diğer temsilcisi Best Balıkesir ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Ligde yaptığı 7 karşılaşmayı da kaybeden Best Balıkesir, maç başına potasında gördüğü 87 sayıyla aynı zamanda ligin en fazla sayı yiyen takımlarının başında geliyor.

Sezona Mete Babaoğlu yönetiminde başlayan Best Balıkesir'de alınan kötü sonuçların ardından bir süre önce başantrenör değişikliğine gidilerek göreve Hakan Demir getirilmişti.

Banvit'i Theodore taşıyor

Banvit'in ABD'li oyun kurucusu Jordan Theodore, takımının başarısında önemli rol oynadı.

Ligde maç başına 35 dakika süreyle mücadele eden Theodore, 23,29 sayı ortalamasıyla hem takımının hem de ligin en skorer oyuncusu konumunda.

Theodore, maç başına iki sayılık atışlarda yüzde 60, üç sayılık atışlarda ise yüzde 25 isabetle mücadele ediyor.

ABD'li oyuncu, takımının Galatasaray Odeabank'ı 83-74 yendiği müsabakada 34 sayı üretmişti. Theodore ayrıca, maç başına 7,3'lük asist ortalamasıyla dikkati çekiyor.