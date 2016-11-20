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Spor

Banvit Anadolu Efes'i yıktı, yenilmezliğini sürdürdü

Banvit, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürürken, Anadolu Efes ilk mağlubiyetini aldı

20 Kasım 2016 22:34

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 7. hafta karşılaşmasında Banvit, Anadolu Efes'i 69-68 mağlup etti.

Karşılaşma Duston ve Muric'in karşılıklı sayılarıyla başladı. Theodore ve Vidmar'ın basketleriyle Banvit 3. dakikayı 9-2 önde geçti. Savunmadaki etkisizliğini hızlı hücumlarla kapatan Banvit, Muric ve Chappell ikilisinin basketleriyle 7. dakikayı 5 sayı farkla 19-14 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, Cedi Osman ve Cotton ile sayı farkını kapatmaya çalıştıysa da, ev sahibi ekip ilk periyodu 24-19 önde bitirdi.

Anadolu Efes ikinci çeyreğe Thomas'ın 3 sayılık basketiyle başladı. Skora Brown da destek verince 13. dakikada konuk ekip 26-26 eşitliği yakaladı.

Bu dakikalarda daha etkili olan ve boyalı alanı Thomas ile iyi kullanan Anadolu Efes, 16. dakikada 31-30 öne geçti. Oyunun kontrolünü rakibine kaptırmayan Banvit, Can Maxim Mutaf ve Theodore'un pota altını domine etmesiyle soyunma odasına 6 sayı farkla 39-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta 22. dakika 44-36 Banvit'in üstünlüğüyle geçildi. Banvit'in savunmadaki ve hücumdaki hatalarını Anadolu Efes Brown, Dunston, Doğuş Balbay ve Cedi Osman ile cezalandırınca, son iki dakikaya 50-50 eşitlikle girildi. Son bölümde rakibine fazla sayı şansı vermeyen Banvit, üçüncü periyodu da 54-52 önde tamamladı.

Son bölüme Anadolu Efes, Cedi Osman'ın basketiyle başladı. Pota altında Banvit, Vidmar ile rakibinin sayılarına cevap verince 34. dakika 56-54 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi.

Dunston ile pota altını iyi kullanan Anadolu Efes, 36. dakikaya 61-58 üstün girdi. İki takımın karşılıklı basketlerine sahne olan maçın skorunu, Banvit'ten Theodore'un turnikesi belirledi ve ev sahibi takım sahadan 69-68 galip ayrıldı.

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Murat Biricik, İsmail Aydın, Can Mavisu

Banvit: Cem Ulusoy, Muric 12, Kulig, Orelik 2, Metehan Akyel, Vidmar 10, Chappell 8, Can Maxim Mutaf 13, Theodore 24

Anadolu Efes: Thomas 6, Doğuş Balbay 2, Brown 19, Cedi Osman 18, Cotton 5, Furkan Korkmaz, Granger 2, Heurtel 5, Dunston 11

1. periyot: 24-19
Devre: 39-33
3. periyot: 54-52

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BanvitAnadolu EfesDunstonTheodore

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