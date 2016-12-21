T24 LogoT24 Logo
Spor

Banvit ve Anadolu Efes arasında takas

Can Maxim Mutaf, Anadolu Efes'te, Furkan Korkmaz da Banvit'te sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek

21 Aralık 2016 16:35

Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes ile Banvit, oyuncu takasına gitti.

Can Maxim Mutaf, Anadolu Efes'te, Furkan Korkmaz da Banvit'te sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

Kulüp açıklamasında, "Can Maxim Mutaf'a 'Anadolu Efes'e hoş geldin' der ve başarılar dilerken, genç oyuncumuz Furkan Korkmaz'a da Banvit forması ile sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." denildi.

1991 doğumlu Can Maxim Mutaf, 1,93 metre boyunda ve oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor. 1997 doğumlu Furkan Korkmaz ise 2,02 metre boyunda ve forvet mevkisinde oynuyor.

ETİKETLER

Can Maxim MutafFurkan Korkmazbasketbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24