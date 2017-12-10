Banvit-İstanbul BBSK: 69-72

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(BALIKESİR),(DHA)

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Ali Şakacı (xx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xx), Emin Moğulkoç (x)

BANVİT: Thomas 6 (xx), Şehmuz (?), Kulig 10 (xxx), Can 2 (x), Vidmar 4 (xx), Rautins 8 (xx), Rıdvan 9 (xxx), Taylor 10 (xxx), Caloiaro 20 (xxx)

İSTANBUL BBSK: Tevfik (xx), Toolson 9 (xxx), Mert (?), Ayberk 5 (xx), Bircevic 11 (xxx), Thompson 10 (xxx), Obucar 9 (xxx), Buva 24 (xxx), Uğur 4 (xxx)

1. PERİYOT: 13-20

DEVRE: 28-34

3.PERİYOT: 55-51

5 FAUL : Uğur (Dk. 39.14) (İstanbul BBSK)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 10\'uncu hafta karşılaşmasında Bandırma Kara Ali Acar’da İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü\'nü konuk eden Banvit karşılaşmadan 69-72 mağlup ayrıldı ve ligde 6’ncı mağlubiyetini aldı. Konuk ekip ise 5’inci galibiyetini aldı.

Banvit karşılaşmaya Taylor\'ın basketiyle başlarken konuk ekip ise ilk bölümlerde Bircevic ve Buma ile etkili oldu. Bir ara 10 sayı öne geçen İstanbul temsilcisine karşı Banvit\'te Vidmar ve Caloiaro\'nun ürettiği sayılar yeterli olmadı ve konuk ekip ilk çeyreği 20-13 önde kapadı. İkinci çeyrekte hızlı hücumlarla birlikte sayı arayan Banvit, Rautins\'in dış atış isabetiyle skoru 23-23\'e eşitledi. Giderek sertleşen oyunda konuk ekip de Ayberk ile etkili oldu. Periyodun bitimine saniyeler kala ise İstanbul temsilcisinden Toolson\'ın 3 sayılık basketi, takımının devreye 34-28\'lik skorla üstün girmesini sağladı.

Dönüşte Taylor ile ilk hücumunda dış atış isabeti bulan Banvit farkı da indirmeye başladı. 23\'üncü dakikada Caloiaro\'nun smaç basketiyle durumu 37-36\'ya getiren ev sahibi ekip öne geçti. İstanbul temsilcisi ise bu bölümde Bircevic ve Uğur\'dan skor katkısı alırken oyunda kaldı. Caloiaro\'nun yıldızlaştığı bu bölümde Banvit, bu oyuncusundan bulduğu sayılarla kader çeyreğine ise 55-51 önde girdi.

Final periyodunda ise maçın bitimine 6.18 dakika kala skor 57-57\'ye eşitlendi. Bu andan itibaren üstünlük sürekli olarak el değiştirirken, karşılıklı sayılar görüldü. Son 2 dakikada çok sık top kayıpları yapan Banvit hücumda fırsatları değerlendiremezken, İstanbul BBSK ise hücumlarında hata yapmadı ve konuk ekip parkeden 72-69\'luk galibiyetle ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu İstanbul BBSK\'dan 24 sayı kaydeden Buva olurken; Banvit\'te ise Caloiaro\'nun 20 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

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