Banvit işçileri 'ağır çalışma koşulları ve düşük ücret' sebebiyle iş bıraktı

Banvit işçileri çalışma koşullarının ağırlığı, mobbing, düşük ücret ve fazla mesai ücretlerinin eksik ödenmesi sebepleriyle iş bıraktı.

Banvit’te çalışan işçiler, çoğu işçinin asgari ücret aldığını ifade ederken, ayrıca pandemi boyunca pozitif vakalar görülmesine rağmen üretimin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Evrensel'in aktardığına göre İşçiler, “Birçok kişi pozitif veya temaslı oldu. Canını riske atan işçilerin çalışmalarına yardımcı olmak yerine mesaileri arttırıldı ve mesai ücretlerinin elle tutulur bir karşılığı olmadı. İşçiler hemen hemen her makine ve bantlarda eksik sayılarda çalıştırılıp pandeminin yükünü omzunda hissetmek zorunda kaldı” dedi.

BRF yönetiminden sonra sorunlar derinleşti

İşçiler, BRF'nin Banvit'in işletmesinin büyük bir hissesini satın aldıktan sonra sorunların derinleştiğini ifade etti.

Yemek dahil toplamda 30 dakika mola yapabildiklerini ifade eden işçiler, ücret yetersizliği, artan hayat pahalılığı, ekonomik kriz nedenleriyle ek iş yapmak zorunda kaldıklarını anlattı. İşçiler, "BRF yönetimi geldiğinden beri çalışma koşullarını ve ücretleri iyileştirmek yerine kreş, sosyal haklar, mola süreleri gibi birçok hakkı da elimizden alarak sorunları iyice arttırdılar” diye belirtti.

Haftalık izinler kaldırıldı

Son haftalarda ise BRF yönetimi haftada bir gün olan dinlenme hakkını da sipariş yoğunluğu gerekçesiyle kaldırdı. Çalışma koşullarının ağırlığı, mobbing ve düşük ücrete ek olarak fazla mesai ücretlerinin eksik ödenmesi Banvit işçilerini eyleme götürdü. İşçiler, iki buçuk saat iş bıraktı. Sonrasında gelen vardiya da üretime geç girdi. Banvit yönetimi hakların iyileştirileceğini söylese de işçiler buna güvenmediklerini, haklarını aramaya ve mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.