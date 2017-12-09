Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski: İnsanlar beni yolda çevirerek çay ısmarlamak istiyor

Erdem ÖZCAN/Tufan DALGIÇ (BANDIRMA),(DHA) - BANVİT başantrenörü Sasa Filipovski, “Burada insanlar çok kibar genç nesil İngilizce konuşuyor. İnsanlar beni yolda çevirerek çay ısmarlamak istiyor. Burada kendimi çok iyi hissediyorum\" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit\'te Başantrenör Sasa Filipovski, Bandırma Gazeteciler Cemiyeti\'nin konuğu oldu. Gazetecilerin merak ettiği soruları yanıtlayan Filipovski basketbolun yanı sıra, Bandırma’daki yaşamını anlattı. Filipovski, “Evden deniz kenarına gelerek orada yürüyüş yapmayı seviyorum. Deniz kenarına geçtiğiz gün yunus balığı gördüm. Rüzgârı da seviyorum. Özellikle psikoloji kitapları okumayı seviyorum. Birkaç kitabı bir arada okuduğum da oluyor. Okumayı sevmemim nedeni potansiyeli dışarı vurmamız için faydalı olması” dedi.

Bandırma’yı değerlendiren Filipovski, “Burada insanlar çok kibar genç nesil İngilizce konuşuyor. İnsanlar beni yolda çevirerek çay ısmarlamak istiyor. Burada kendimi çok iyi hissediyorum” diye konuştu.

\"YENİ TAKIMLA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR\"

Geçen yıl Banvit’in Türkiye Kupasını kazanmasının ardından takımdan beklentinin de artığına işaret eden Filipovski, “Geçen yıl ilk defa bir kupa getirdik. İnsanların bu başarıdan dolayı gurur duymasından ayrıca mutluyum. Bütün organizasyonun iyi çalışması oldu. Hemen yeni başarılar bekleniyor ama bu yıl farklı ve yeni bir takımımız var. Bizim kötü olan yanımız, kıyaslamak. Bunu hayatımızda çok yaparız. Bu çok doğru değil. Başarıyı tabii ki tekrarlamak istiyoruz ama geçen yıl çok iyi bir takım kurduk. Furkan, NBA oyuncusu oldu. Biz bu oyuncuları tutmak isterdik ama 10 kat daha büyük bir bütçeye sahip olmamız gerekiyor. Yeni takımla çok çalışmamız gerekiyor\" ifadelerini kullandı.

\"İYİ BİR ORGANİZASYONA SAHİBİZ\"

Oyuncu seçiminde daha çok ülke ile daha çok takımla yarışır olduklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, \"Havuz daraldı. NBA Avrupalı oyunculara yöneliyor. Oynatmasalar bile benchte oturtuyorlar. Ben yine de iyi oyuncular aldığımızı düşünüyorum. Eurolig’de de kalite birkaç yıldır düştü. Bence iyi oyuncularımız var ama tecrübe eksikliğimiz va+r. İyi bir kadro yaptığımızı düşünüyorum. Türkiye ligi her geçen yıl daha güçleniyor. Bu sezon kötü takım diyebileceğimiz bir takım yok. Ligde bütçe genişliği açısında 11-12’nciyiz diyebiliriz. Biz çok iyi bir organizasyona sahibiz. Oyuncularımız burada kendini çok iyi hissediyor” açıklamasını yaptı.

\"ALTYAPI GLOBAL BİR SORUN\"

Altyapı sorunun global bir sorun olduğuna işaret eden Filipovski, Banvit olarak genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

\"Şuan 7 oyuncumuz alt yapıdan yetiştirdiğimiz oyuncular. En fazla genç oyuncu ile oynayan takımız. Genç oyuncuların tarlaya ektiğimiz tohum gibi hemen bir ürün vermesini bekleyemezsiniz. Onların olgunlaşmasını beklemeliyiz. Eskiden çocuklar basketbol oynarken şimdi bilgisayar oyunlarını oynayarak açlık duygusunu doyuruyorlar” dedi. Türkiye’de hakemlik konusunda iyi çalışmalar yapıldığını belirten Filipovski şu değerlendirmelerde bulundu; \"Son Beşiktaş maçında çok iyi bir atmosfer vardı. Bandırma\'da iyi bir spor ve basketbol kültürü var. İnsanlar bunu bir aktivite olarak görüyor. Diğer salonlara örnek olması gereken bir durum. Günün birinde Euroleague şampiyonluğunu yaşamak istiyorum. Milli takım koçu olarak Avrupa şampiyonluğu yaşamak isterim. Diğer yandan da madalya kazanmanın çok önemli olmadığını düşünüyorum. Örneğin; Furkan Korkmaz’ın hazır olmasını sağlayıp bir NBA oyuncusu olarak görmek benim için çok büyük bir tatmin. İnsanlara verilen destek benim için en büyük tatmin”

(FOTOĞRAFLI)