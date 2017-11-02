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Spor

Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski: İkinci yarıda sert oynayarak maçı kazandık

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (BALIKESİR),(DHA)- BANVİT Başantrenörü Sasa Filipovski, "İkinci yarıda ortaya koyduğumuz oyun ve sertlikle momentumu ele geçirip, maçı da son çeyrek ile birlikte kazanmayı başardık" dedi

02 Kasım 2017 12:21

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (BALIKESİR),(DHA)- BANVİT Başantrenörü Sasa Filipovski, \"İkinci yarıda ortaya koyduğumuz oyun ve sertlikle momentumu ele geçirip, maçı da son çeyrek ile birlikte kazanmayı başardık\" dedi.
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4\'üncü hafta karşılaşmasında, grubunda 6 puanla lider olan Almanya temsilcisi Medi Bayreuth takımını konuk eden Banvit’in 85-74 galip gelmesinin ardından teknik sorumlular maçı değerlendirdi. Banvit Teknik Sorumlusu Sasa Filipovski, 2\'nci çeyrekte iyi bir oyun ortaya koyarak kazanmayı başardıklarını vurguladı. Konuşmasında Almanya temsilcisinin güçlü bir rakip olduğuna da işaret eden Filipovski, \"Arka arkaya 5\'inci galibiyetimizi kazandık. Rakip zor bir takımdı. İkinci yarıda ortaya koyduğumuz oyun ve sertlikle momentumu ele geçirip, maçı da son çeyrekte kazanmayı başardık. Oyuncularımı, taraftarları ve teknik ekibi bir kez daha kutluyorum” dedi.
Konuk ekibin teknik sorumlusu Raoul Korner ise maça iyi başladıklarını ancak 2\'nci çeyrekte maçtaki üstünlüğü kaybettiklerine değindi. Korner, “ilk çeyrekte iyi bir oyun ortaya koyduk, 2\'nci çeyrekte birlikte oyundaki ritmi kaybettik. 2\'nci yarıda da Banvit sert oynadı ve topu iyi çevirdi. Son çeyrekte de Banvit hücum momentumunu derinlik sağlayarak ele geçirdi” diye konuştu.

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