Banvit Başantrenörü Filipovski: "En büyük kozumuz taraftarımız"

BANDIRMA(BALIKESİR),(DHA) - BANVİT Başantrenörü Sasa Filipovski, ligde yarın karşılaşacakları Trabzonspor maçında en büyük kozlarının taraftarları olduğunu belirterek, \"Eğer onlar salonu doldurup tam anlamıyla deplasmana çevirirlerse, burada yenemeyceğiz takım yok\" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Banvit, yarın Kara Ali Acar Spor Salonu\'nda saat 13.00\'de Trabzonspor\'u ağırlayacak. Sezona zorlu bir fikstürle başladıklarını fakat çıktıkları son üç maçı kazandıklarına değinen Sasa Filipovski, \'\'Takımım şu anda toparlanma sürecinde ve özgüven açısından da bu galibiyetler çok önemliydi. Çünkü sezona iyi başlayamamıştık. Hala yeni bir takımız ve oyuncularım sistemi şu anda daha iyi anlıyor. Gelişimimiz açısından birbirimizi daha iyi anlamaya ihtiyacımız var. Bu doğrultuda herkes çok sıkı çalışıyor. Kendilerine teşekkür ederim\'\' dedi.

\"TRABZONSPOR ÇOK SAYIDA SKORERE SAHİP\"

Trabzonspor maçına değinen Filipovski, bordo mavili ekibin hücum anlamında çok yetenekli bir takım olduğunu ve çok sayıda skorer oyuncuları olduğunu belirtti. Başarılı çalıştırıcı, \'\'Geçen hafta 111 sayı atarak kazandılar. Çok sayıda skorer oyuncuya sahipler. Bu da onları yeterince tehlikeli bir takım haline getiriyor. Rakibimizi oyun için çok sokmamak için iyi mücadele edip, savunmada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız\'\' diye konuştu.

\"6. ADAMIMIZLA BANDIRMA\'DA MAÇ KAYBETMEYİZ\"

Zorlu Trabzonspor maçı öncesinde en büyük güçlerinin taraftar olduğunu ifade eden Sasa Filipovski, şunları söyledi: \'\'Taraftarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Geçen sezon onların da desteğiyle çok büyük başalarılara imza attık. Bu sene de aynı başarıları tekrarlamak için onların desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Eğer onlar salonu doldurup tam anlamıyla deplasmana çevirirlerse, burada yenemeyceğiz takım yok diye düşünüyorum. Cumartesi günü erken saatte oynayacağımızı biliyorum fakat salonun dolacağına da yürekten inanıyorum.\"

\"RAUTINS GÜÇ KATACAK\"

AEK maçı öncesinde kadroya katılan Andy Rautins hakkında da konuşan Sloven antrenör, \'\'Bu ligi iyi bilen ve tecrübesi olan Andy Rautins\'i takımıma kattığımız için çok mutluyum. Kendisi çok iyi bir şutör ve bize çok şeyler katacağını inaniyorum. Onun katılmasıyla birlikte hücumda opsiyonumuz çoğaldı\'\' ifadelerini kullandı.

\"ÜST SEVİYE TAKIMLARLA OYNAMAK BİZİM İÇİN İYİ OLDU\"

Sezona çok zorlu bir fiktürle girdiklerini belirten başarılı çalıştırıcı son olarak, \'\'Sezonu Eurolaegue şampiyonuyla açtık ve iki maç üst üste onlarla oynadık. Ardından FIBA Şampiyonlar Ligi ilk maçında İtalya\'da Umana Reyer Venezia ile üç uzatma sonunda biten bir maça çıktık. Bu periyot bizim için gerçekten çok zorluydu. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Ama sezona üst seviye takımlarla oynayarak başladık. Bir yandan da bu iyi oldu. Kendimizi geliştirmek adına güzel bir adım olduğunu düşünüyorum\'\' açıklamasını yaptı.

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