Banvit Avrupa'da liderden rövanşı almak istiyor

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu\'nda Banvit, 8\'inci hafta mücadelesinde yarın İtalya temsilcisi Umana Reyer Venezia\'yı konuk edecek. Bandırma\'da oynanacak maçı basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde C Grubu\'nda yer alan Banvit, 8\'inci hafta maçında grup lideri Umana Reyer Venezia\'yı ağırlayacak. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu\'nda oynanacak ve saat 20.30\'da başlayacak bu zorlu randevuyu Bandırma\'daki basketbolseverler ücretsiz olarak salondan takip edebilecek. FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde geçen sezon final olnayan Banvit\'te hedef, taraftarının desteğiyle maçtan galibiyetle ayrılmak.

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu\'nda Banvit, geride kalan 7 maçında 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. 4 galibiyetli 3 takımın yer aldığı grupta averajla 3\'üncü basamakta bulunan Banvit, İtalya\'da Umana Reyer Venezia ile oynadığı maçı 3 uzatma sonunda 108-101 kaybetmişti. Turuncu-yeşilli ekip, yarın kazanarak rakibinden aynı zamanda rövanşı da almak istiyor. İtalyan temsilcisi ise grupta 5 galibiyetiyle averala lider konumda yer alıyor.

Banvit Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 122 karşılaşmada ise 69 galibiyet, 1 beraberlik ve 52 mağlubiyet alarak %57 galibiyet yüzdesi elde etti.

