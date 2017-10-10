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Spor

Banvit Avrupa arenasına çıkıyor

BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi'nin geçen sezonki finalisti Banvit, yeni sezonun ilk maçında, bu akşam Umana Reyer Venezia'ya konuk oluyor

10 Ekim 2017 16:57

BANDIRMA,(BALIKESİR),(DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi\'nin geçen sezonki finalisti Banvit, yeni sezonun ilk maçında, bu akşam Umana Reyer Venezia\'ya konuk oluyor.
Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 1\'inci karşılaşmasında İtalyan temsilcisi Umana Reyer Venezia ile deplasmanda karşılaşacak. Bugün TSİ 21.30\'da başlayacak olan karşılaşma internet üzerinden yayın yapan livebasketball.tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde Turuncu-Yeşilli ekipte sakat oyuncu bulunmazken, Banvit\'in Venedik kafilesinde Adonis Thomas, Damian Kulig, Tolga Geçim, Can Altıntığ, Erkin Şenel, Metehan Akyel, Jacob Odum, Gasper Vidmar, Rıdvan Öncel, Tony Taylor, Angelo Caloiaro, Ragıp Berke Atar ve Şehmus Hazer bulunuyor. Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 115 karşılaşmada 65 galibiyet, 1 beraberlik ve 49 mağlubiyet alarak 56 galibiyet yüzdesi elde etti. Avrupa\'da sezonu zorlu deplasmanda açan Banvit, İtalya\'dan galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor.

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