Banvit - Pınar Karşıyaka: 84-75

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (Balıkesir) (DHA)

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Erşan Kartal, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu

BANVİT: Alex Daniel Perez 21, İsmail Cem Ulusoy 8, Devin Michael Oliver 16, Ercan Osmani, Tolga Geçim 3, Jordan Daniel Morgan 14, Rıdvan Öncel 1, Metehan Akyel, Şehmus Hazer 3, Ragıp Berke Atar 5, Mckenzie Zachary Moore 13

PINAR KARŞIYAKA: Ervin Walker 20, Kameron Jamal Chatman 4, Berk İbrahim Uğurlu 8, Berke Akgündüz 3, Akif Egemen Güven 2, İlkan Karaman 6, Tayfun Erülkü 2, Seketoure Michael Henry 18, Assemahmed Mchamed Marei 12

1\'İNCİ PERİYOT: 12-13

İLK YARI: 28-32

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 54-49

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 7’nci haftasında Banvit İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka’yı evinde 9 sayı farkla yendi: 84-75.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takımda sayı bulmakta zorluk yaşadı. 3\'üncü dakikası geride kalan mücadelede Tolga Geçim dış atıştan bulduğu isabetle takımını ateşledi. Ardından Jordan\'dan atışlarıyla sayılar bulan Banvit\'e konuk ekip Marei ile karşılık verdi. İlk periyot 13-12’lik skorla Pınar Karşıyaka’nın üstünlüğü ile kapandı. İkinci periyot hızlı başlarken, 17\'nci dakikada konuk ekip 9 sayılık avantaj yakaladı. Rıdvan ve Tolga ile etkili olan farkı azaltmasına karşın soyunma odasına 32-28 geride girdi.

Üçüncü çeyrekte 23\'üncü dakikada Perez ve Oliver ile sayılar bulan Banvit, skoru 36-34 ile lehine çekti. Pınar Karşıyaka bu dakikalarda Banvit’e cevap vermekte zorlandı. İsmail’in faul atışlarıyla 3’ncü periyodun bitimine 5 dakika kala Banvit farkı 5 sayıya yükseltti. 40-35. Banvit Oliver ve Perez’in basketleriyle farkı açmaya devam etti. Walker, Berk ve Henry sayılarıyla Pınar Karşıyaka’yı omuzlayan isimler oldu. Bu periyot 54-49 Banvit üstünlüğü ile kapandı.

Final periyoduna hızlı başlayan taraf Pınar Karşıyaka oldu. Ancak Banvit cevap vermekte gecikmedi. Bitime 7 dakika kala Banvit, aradaki farkı 10 sayıya çıkartırken Moore attığı smaç basket ile seyircileri coşturdu. Bitime 4 dakika kala Perez’in dış atışı ile Banvit aradaki farkı korumaya devam etti. 69-57. Kalan dakikalarda da Pınar Karşıyaka’nın çabası yetersiz kalınca Banvit parkeden 9 sayı farkla galip ayrıldı: 84-75.

(FOTOĞRAFLI)