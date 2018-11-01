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Spor

Banvit - Nizhny Novgorod:78-60

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA (BALIKESİR) (DHA) SALON: Banvit Kara Ali Acar HAKEMLER : Manuel Mazzoni, Erez Gurion, Vilius Maciulaitis BANVİT: Ragıp Berke Atar 8, Şehmus Hazer 17, Devin Oliver 4, Rıdvan Öncel 10, İsmail Cem Ulusoy 7, Jordan Morgan 8, Ercan Osma

01 Kasım 2018 02:08

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA (BALIKESİR) (DHA)

SALON: Banvit Kara Ali Acar
HAKEMLER : Manuel Mazzoni, Erez Gurion, Vilius Maciulaitis
BANVİT: Ragıp Berke Atar 8, Şehmus Hazer 17, Devin Oliver 4, Rıdvan Öncel 10, İsmail Cem Ulusoy 7, Jordan Morgan 8, Ercan Osmani 9, Alex Perez 15 
NIZHNY NOVGOROD: Komolov, Gudumak 4, Astapkovich 6, Zhbanov 8, Uzinskii 10, Popov, Strebkov 12, Toropov 11, Czerapowicz 2, Baburin 7
1\'İNCİ PERİYOT: 16-16
İLK YARI: 29-31
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 52-45

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 4\'üncü hafta maçında Kara Ali Acar Spor Salonu’nda Rus temsilcisi Nizhny Novgorod’u konuk eden Banvit karşılaşmadan 78-60\'lık galibiyetle ayrıldı. Banvit grubundaki 4\'üncü maçında 3’üncü galibiyetini aldı.
İlk çeyreğe karşılaşmanın ilk dakikalarında Morgan ve Ercan’ın basketleriyle 6-0 önde başlayan Banvit daha sonra top kayıpları nedeniyle Toropov ve Astapkovich‘in basketlerine engel olamayınca bitime 2.44 kala Nizhny Novgorod 11-11\'lik eşitlik sağladı. Mola sonrası Ercan\'la dönen Banvit skoru koruyamayınca ilk çeyrek 16-16\'lık eşitlikle bitti.
İkinci çeyrekte devrenin bitimine 5 dakika kala konuk ekip Astapkovich ve Uzinskii’nin basketleriyle 24-19 önde girdi. Giderek sertleşen karşılaşmanın 16’ncı dakikasında Nizhny Novgorod 27-19\'luk üstünlüğü yakaladı. Soyunma odasına da 31-29 galip giden taraf Nizhny Novgorod oldu.
Üçüncü çeyreğe Banvit, Şehmus’un 3 sayılık basketiyle başladı: 32-31. Ardından her iki ekip de karşılıklı sayılarla öne geçme savaşı verirken Banvit, Şehmus ile yeniden öne geçti: 37-35. Karşılaşmanın 26’ncı dakikasına Banvit, Perez ile 45-41 önde girdi. Çok çekişmeli geçen üçüncü çeyreğin son 3 dakikasında Ragıp, Oliver, Rıdvan ve Perez’in 8-0\'lık seriyle 10 sayılık fark yakalayan Banvit (51-41) rakibini molaya götürdü. Mola sonrası rakibine fazla şans tanımayan Banvit üçüncü çeyreği 52-45 önde bitirdi.
Ev sahibi ekip final periyoduna Rıdvan ile başladı: 54-45. Perez de takımını rahatlatan skoru (57-45) üretmesine rağmen Banvit’in panik oyunu daha fazla skor üretmesine engel oldu. Karşılaşmanın son 5 dakikasına 65-47 önde giren Banvit, taraftarının da büyük desteğiyle vites artırdı ve bitime 3.23 dakika kala 20 sayılık fark yakalayarak iyice rahatladı: 68-48. Son saniyelerde rakibine fazla şans tanımayan Banvit özellikle son çeyrekteki başarılı oyunuyla karşılaşmadan 78-60 galip gelerek ayrıldı ve grubundaki 4\'üncü maçında 3’üncü galibiyetini elde etti.

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