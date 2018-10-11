Banvit - MHP Riesen Ludwigsburg: 89-76

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA,(Balıkesir)(DHA) -

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Marius Ciulin, İgor Mtrovski, Ventsislav

BANVİT: Perez (14), Thornton (5), İsmail (7), Ercan (6), Tolga (6), Morgan (27), Rıdvan (8), Metehan (8), Birceviç (5), Ragıp (3)

MHP RIESEN LUDWIGSBURG: Crawford (7), Best (13), McCray (2), Klein (9), Radosavjeviç, Waleskowski (9), Hill (5), Fintel (4), Martin (17), Mbakwe (4), Jallow (2), Wilder (4)

1.PERİYOT: 8-30

DEVRE: 38-39

3.PERİYOT:61-68

5 FAUL: Waleskowski (Dk.59.43) (MHP RiesenLudwigsburg )

2018-2019 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda mücadele eden Banvit, Avrupa’daki ilk maçında Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’nda oynanan maçta Alman temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg’u özellikle son periyottaki başarılı oyunuyla 89-76 yenmeyi başardı.

Birceviç\'in basketiyle oyuna başlayan Banvit, ilk 5 dakika başka sayı üretemedi ve bu bölümü 3-7 geride geçti. Sonrasında ise top kayıpları Banvit\'e zorlu anlar yaşatırken konuk ekip ilk çeyreği 22 sayı farkla 8-30 önde tamamladı.

İkinci periyoda konuk ekip Waleskowski\'nin basketiyle başlarken, dağınık bir oyun sergileyen Banvit, Morgan ve Rıdvan ile farkı azaltmaya başladı. Maçın 16\'ncı dakikasına girilirken giderek sertleşen oyunda Banvit, Metehan ve Morgan\'ın ellerinden bulduğu sayılarla 7-0\'lık seri yakaladı ve farkı 10\'a indirdi: 24-34. Devrenin sonuna doğru Banvit, Tolga ve İsmail\'in basketleriyle farkı 3\'e indirdi, daha sonrasında da 38-37 öne geçti. Ancak konuk ekip son saniye basketiyle soyunma odasına 38-39 üstün girdi.

Dönüşte Birceviç\'in basketiyle yeniden öne geçen Banvit, bu periyotta oyuna ağırlığını koymaya başladı. Son dakikadaki skorer ve hızlı oyunuyla rakibine üstünlüğünü kabullendiren Banvit, Thornton\'ın son saniye basketiyle final çeyreğine 68-61 önde başladı. Hızlı başlayan son çeyrekte maçın bitimine 6.42 dakika kala Banvit, Perez ve Metehan\'ın sayılarıyla 10 sayılık farka ulaştı 78-66. Taraftarın coşkulu desteğini arkasına alan Banvit daha sonrasında farkı giderek açarken, karşılaşmadan da 89-76\'lık galibiyetle ayrıldı.

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