Banvit - MEDI Bayreuth: 85-74

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA,(BALIKESİR), (DHA)

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Tomas Jaseivicus (xxx), Aleksandar Miojevic (xxx), Janusz Calik (xxx)

BANVİT: Thomas 23 (xxx), Kulig 17 (xxx), Tolga 3 (xxx), Can 5 (xxx), Vidmar 13 (xxx), Rautins 3 (xx), Taylor 16 (xxx), Caloiaro 5 (xx)

MEDI BAYREUTH: Robinson 15 (xxx), Bransford (x), Linhart 4 (x), Doreth 2 (x), Seiferth 6 (xxx), Wachakski 2 (x), Brooks 26 (xxx), York 19 (xxx)

1’İNCİ PERİYOT: 18-22

İLK YARI: 38-38

3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-56

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4\'üncü hafta karşılaşmasında, grubunda 6 puanla lider olan Almanya temsilcisi Medi Bayreuth takımını konuk eden Banvit son dakikalarındaki üstün oyunuyla 85-74 galip gelerek ayrıldı.

Karşılaşmada her iki takım da ilk hücumlardan boş dönünce ilk 5 dakikada Banvit sadece 3 sayı üretebildi ve konuk ekibin 3-12 üstünlüğüyle geçildi. Son 3 dakikada Alman temsilcisi, York ve Brook ile başarılı olurken Banvit\'te Vıdmar ve Taylor’un başarısı yetmedi. İlk periyotu Bayreuth 18-24 önde bitirdi. İkinci periyota da konuk ekip hızlı başladı. Özellikle Brooks ile etkili olan konuk ekip devrenin bitimine 6.40 kala 20-28\'lik skor üstünlüğünü korudu. Alman temsilcisinin hızlı oyunuyla Banvit savunmasının arkasına kolayca sızması ev sahibi takımı çok zorladı. Banvit, Vidmar’ın savunmada ve hücumda etkili oyunu takımını rahatlatırken devrenin bitimine 2.22 dakika kala Thomas ve Taylor ile fark 3 sayıya indirdi ve son anlardaki sayılar sonrası devreye 38-38\'lik eşitlikle girildi.

Çekişme üçüncü çeyrekte de devam ederken, Banvit son 4 dakikada Brooks ve York’u durdurmakta zorlandı. Ancak Banvit, Thomas\'ın son saniye basketiyle kader çeyreğine 57-56 önde başladı. Maçın bitimine 5 dakika kala adeta kıran kırana geçen maçta Brooks’un basketlerine Kulig ve Rautins’nin basketleriyle cevap veren Banvit, 71-65\'lik skor avantajını yakaladı. Kulig’in üçlüğü ile farkı 10 sayıya kadar çıkaran Banvit, maçtan da 85-74 galip ayrıldı. Maç sonunda seyircisini selamlayan Banvit e taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu

Karşılaşmanın en skorer oyuncuaları Banvit’de 23 sayı ile Thomas, 17 sayı ile Kulig ve 16 sayı ile Taylor olurken, konuk ekipte ise 26 sayı ile Brooks ve 19 sayı ile York takımına katkı yaptı.

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