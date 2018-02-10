T24 LogoT24 Logo
Spor

Banvit - Demir İnşaat Büyükçekmece: 84-89

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA,(BALIKESİR)(DHA) SALON: Kara Ali Acar HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), Ziya Özorhon (xx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xx) BANVİT: Thomas 3 (xx), Kulig 20 (xxx), Tolga 4 (xx), Can 14 (xxx), Vidmar 6 (xxx), Rautins 3  (xx), Rıdvan 3 (xx

10 Şubat 2018 18:36

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA,(BALIKESİR)(DHA)

SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), Ziya Özorhon (xx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xx)
BANVİT: Thomas 3 (xx), Kulig 20 (xxx), Tolga 4 (xx), Can 14 (xxx), Vidmar 6 (xxx), Rautins 3  (xx), Rıdvan 3 (xx), Taylor 17 (xxx), Caloiaro14 (xxx)
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright 19 (xxx), Oğulcan (x), Kairys 14 (xxx), Simson 4 (xx), Burak 3 (xx), Melih 2 (xx), Walker 15 (xxx), İlkhan 10 (xxx), Stojanovski 20 (xxx), Merthan 2 (xx)
1.PERİYOT: 14-20
DEVRE: 32-34
3.PERİYOT: 56-61
NORMAL SÜRE: 75-75
5 FAUL: Rautins (Banvit) (Dk.42.15), Kulig (Banvit) (Dk. 42.59)

Banvit, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18’inci hafta karşılaşmasında Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’nda karşılaştığı Demir İnşaat Büyükçekmece\'ye normal süresi 77-77 biten maçta 84-89 yenildi ve 6 maç sonra ilk mağlubiyetini aldı.
Maçın ilk 5 dakikasında Demir İnşaat Büyükçekmece özellikle Wright\'ın basketleriyle etkili olurken, bu bölümü 4-8 önde geçti. Banvit\'te Rautins ve Caloiaro\'nun çabaları sonuç vermeyince konuk ekip ilk çeyreği 14-20 üstün bitirdi. İkinci çeyreğin başında rakibini sert savunmasıyla durdurmayı başaran Banvit, devrenin bitimine son 5 dakika kala hücumda da verimli bir görüntü çizmeye başladı. Kulig\'in smaç basketi sonrası skoru 23-26\'ya getiren Banvit, oyuna ortak oldu. Karşılıklı basketlerle geçilen son bölümlerin ardından konuk ekip soyunma odasına 32-34 önde girdi.
Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Banvit, Thomas\'ın dış atış isabetiyle 35-34 öne geçti. Caloiaro ve Wright\'ın karşılıklı basketleri sonrası maç yeniden tempo kazandı. Ancak konuk ekip özellikle Walker ve Wright\'tan skor katkısı almaya devam etti ve final periyoduna 56-61 üstün başlayan taraf oldu. Dördüncü çeyrekte maçın normal süresinin bitimine 1.41 dakika kala 8 sayı geriden gelen Banvit, Kulig, Taylor ve Can\'ın üst üste basketleri sonrasında bu kez 75-72 öne geçti. Son 35 saniye kala konuk ekip Walker\'ın faul atışları sonrası skoru 75-75\'e eşitledi ve normal süre de bu skorla eşitlikle sona erdi.
Uzatma Stojanovski ve Taylor\'un karşılıklı basketleriyle başladı. Kıran kırana geçen son 3 dakikada daha etkili olan Demir İnşaat Büyükçekmece parkeden 84-89 galip ayrıldı. Demir İnşaat Büyükçekmece, ligdeki 7\'nci galibiyetini alırken Banvit\'in de ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi bozuldu ve 7\'nci mağlubiyetini aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ErdemKara Ali Acar HAKEMLER Ali Serkan EmlekZiyaSeher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx BANVİT ThomasKuligTolga 4CanVidmarRautinsRıdvanTaylorCaloiaro14BÜYÜKÇEKMECE WrightOğulcanKairysSimsonBurak 3MelihWalker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24