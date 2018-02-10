Banvit - Demir İnşaat Büyükçekmece: 84-89

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA,(BALIKESİR)(DHA)

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), Ziya Özorhon (xx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xx)

BANVİT: Thomas 3 (xx), Kulig 20 (xxx), Tolga 4 (xx), Can 14 (xxx), Vidmar 6 (xxx), Rautins 3 (xx), Rıdvan 3 (xx), Taylor 17 (xxx), Caloiaro14 (xxx)

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright 19 (xxx), Oğulcan (x), Kairys 14 (xxx), Simson 4 (xx), Burak 3 (xx), Melih 2 (xx), Walker 15 (xxx), İlkhan 10 (xxx), Stojanovski 20 (xxx), Merthan 2 (xx)

1.PERİYOT: 14-20

DEVRE: 32-34

3.PERİYOT: 56-61

NORMAL SÜRE: 75-75

5 FAUL: Rautins (Banvit) (Dk.42.15), Kulig (Banvit) (Dk. 42.59)

Banvit, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18’inci hafta karşılaşmasında Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’nda karşılaştığı Demir İnşaat Büyükçekmece\'ye normal süresi 77-77 biten maçta 84-89 yenildi ve 6 maç sonra ilk mağlubiyetini aldı.

Maçın ilk 5 dakikasında Demir İnşaat Büyükçekmece özellikle Wright\'ın basketleriyle etkili olurken, bu bölümü 4-8 önde geçti. Banvit\'te Rautins ve Caloiaro\'nun çabaları sonuç vermeyince konuk ekip ilk çeyreği 14-20 üstün bitirdi. İkinci çeyreğin başında rakibini sert savunmasıyla durdurmayı başaran Banvit, devrenin bitimine son 5 dakika kala hücumda da verimli bir görüntü çizmeye başladı. Kulig\'in smaç basketi sonrası skoru 23-26\'ya getiren Banvit, oyuna ortak oldu. Karşılıklı basketlerle geçilen son bölümlerin ardından konuk ekip soyunma odasına 32-34 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Banvit, Thomas\'ın dış atış isabetiyle 35-34 öne geçti. Caloiaro ve Wright\'ın karşılıklı basketleri sonrası maç yeniden tempo kazandı. Ancak konuk ekip özellikle Walker ve Wright\'tan skor katkısı almaya devam etti ve final periyoduna 56-61 üstün başlayan taraf oldu. Dördüncü çeyrekte maçın normal süresinin bitimine 1.41 dakika kala 8 sayı geriden gelen Banvit, Kulig, Taylor ve Can\'ın üst üste basketleri sonrasında bu kez 75-72 öne geçti. Son 35 saniye kala konuk ekip Walker\'ın faul atışları sonrası skoru 75-75\'e eşitledi ve normal süre de bu skorla eşitlikle sona erdi.

Uzatma Stojanovski ve Taylor\'un karşılıklı basketleriyle başladı. Kıran kırana geçen son 3 dakikada daha etkili olan Demir İnşaat Büyükçekmece parkeden 84-89 galip ayrıldı. Demir İnşaat Büyükçekmece, ligdeki 7\'nci galibiyetini alırken Banvit\'in de ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi bozuldu ve 7\'nci mağlubiyetini aldı.

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