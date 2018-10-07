Banvit - Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 59-81

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Halil Baldemir (xx), Ali Köseoğlu (xx)

BANVİT: Perez 10 (xxx), Thornton 6 (xx), Ercan 8 (xxx), Tolga 9 (xx), Morgan 6 (xx), Rıdvan 2 (x), Metehan 1 (x), Bircevic 5 (xx), Şehmuz 8 (xxx), Ragıp 4 (x)

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE: Williams 20 (xxx), Armstead 4 (xx), Merthan 2 (xx), Oğulcan 6 (xxx), Tiby 12 (xxx), Eldridge 13 (xxx), Hayes 18 (xxx), Berkay 6 (xxx)

1\'İNCİ PERİYOT 17-17

İLK YARI: 37-40

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 51-64

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin ilk hafta karşılaşmasında evinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol’u konuk eden Banvit zorlu geçen karşılaşmada 81-59 mağlup oldu. Karşılaşma Williams ve Tolga’nın karşılıklı basketleriyle başladı. İlk 5 dakika 6-6 eşitlikle geçildikten sonra Tolga’nın üçlük basketi oyuna hareket getirdi. İlk periyodun bitimine 2 dakika kala Banvit\'in art arda basketlerine konuk ekip Hayes ile cevap verince ilk periyot 17-17 eşitlikle bitti.

İkinci periyotta Banvit’in sık sık top kayıpları dikkat çekti. Konuk ekip Oğulcan ve Berkan ile devre sonuna 3.16 dakika kala sayılar bulurken skoru 33-30\'a getirdi. Ardından Banvit\'ten Tolga dış atış isabetiyle skoru yeniden eşitlerken, devrenin son saniyesinde pota altı mücadelesini kazanan Tiby ilk yarının sonucunu belirledi: 37-40.

Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle başlarken, karşılaşmanın 25\'inci dakikasına 48-45 önde giren konuk ekip sert savunmasıyla Banvit\'in skor üretmesini zorlaştırdı. Giderek hızlanan karşılaşmada konuk ekip son dakikada 8-0 serisiyle son çeyreğe 64-51 üstün başladı. Geçen yılki formundan çok uzak görülen Banvit son periyodun ilk dakikalarında skor üretmekte zorlandı. Banvit’in top kayıplarını değerlendiren konuk ekip bitime 8 dakika kala Hayes, Williams ve Tiby ile skoru 69-51\'e getirdi. Giderek oyunu kontrolüne alan konuk ekip özellikle Eldridge‘in dış atışlarıyla farkı giderek açarken, karşılaşmanın son 5 dakikasına 14-0\'lık seriyle 78-51 önde giden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Banvit’ e fazla skor imkânı vermedi ve maçtan 59-81 galip ayrıldı.

FOTOĞRAFLI