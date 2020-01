Banu Türkoğlu: "Hidayet birkaç sene daha oynayabilirdi"

İSTANBUL,(DHA)

Banu Türkoğlu, \"Hidayet basketbolu bırakmak istediğinde ona karşı çıktım. Belki birkaç sene daha oynayabilirdi. Ama olay kafada bittiği anda kimse bu kararı değiştiremiyor\" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu\'nun eşi Banu Türkoğlu, zamanının önemli kısmını sosyal sorumluluk projelerine ayırıyor. Bir çok konuda yardıma ihtiyacı olan kişilere destek olan Banu Türkoğlu, Ribaund dergisine açıklamalarda bulundu. Yıllarca ABD\'de yaşadıktan sonra Türkiye\'ye dönünce alışmasının zaman aldığını dile getiren Banu Türkoğlu, \"ABD\'ye gittiğimde henüz çok gençtim. Dersler ve eşimin basketbol hayatı nedeniyle günler yoğun geçtiğinden alışma sürecinde zorluk yaşamadım. Biri Yunan, diğeri Yugoslav iki aile ile sıcak komşuluk ilişkilerimiz sayesinde hiç yalnızlık çekmedim\" dedi.

Sosyal sorumluluk projeleriyle içli dışlı olmasının ABD\'de başladığını, Türkiye\'de yaptığı yardımları yansıtmamayı tercih ettiğini ifade eden Tükoğlu: \"İnsan duygusal tatmin yaşayınca başka hiçbir şeyi umursamıyor. O nedenle geri planda kalmak istiyordum. Sonraları arkadaşlarım öne çıkmam konusunda telkinlerde bulundu. Örnek olabileceğime beni inandırdılar. Başka insanları da çekebilme hedefiyle öne çıkmaya başladım. ABD\'de kanserli çocuklar ve yardıma muhtaç insanlarla ilgili derneklerle çalışıyordum. Florida Çocuk Hastanesi\'nde gönüllü olarak görev yaptım. Kanserli ve teşhisi konulamayan çocuklar ile ilgilendim. Yoğun bakım servisinde görev aldım. O gün için neye ihtiyaç varsa onu yapıyorum. Bu, kimi zaman kahve getirmek olabildiği gibi kimi zaman da odayı dekore etmem gerekebiliyor. Bazen de sadece ailelere moral vermek amacıyla sohbet ediyoruz\"z diye konuştu.

\"BASKETBOL FEDERASYONU HER ŞEYE ÇOK DUYARLI DAVRANIYOR\"

Türkiye\'ye döndükten sonra ilişki içerisinde olduğu derneklerle çalışmaya başladığını kaydeden Banu Türkoğlu, \"Geçen yıl engelliler haftasında, \'Mutluluğun Adresi\' isimli sosyal yardımlaşma derneği ile Basketbol Federasyonu\'na ziyarette bulunduk. O günden sonra tekerlekli sandalye basketbolu ile yakınlaşmaya başladım. Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Selin Şahin ile aramızda farklı bir bağ oluştu. Artık abla-kardeş gibiyiz. Selin, bedensel engelli birinin de spor yapabileceğinin, hayatına normal akışında devam edebileceğinin en güzel örneklerinden biri. Hayat dolu ve gerçekten engeli yokmuş gibi. Selin\'i kızımın okulunda da ağırladık. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Engelli sporculara, özellikle de tekerlekli basketbol takımlarına mümkün olduğu kadar dokunmaya çalışıyorum. Tekerlekli sandalye basketbolu Basketbol Federasyonu\'na bağlı değil. Ama Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Bey ve yetkilileri içinde basketbol geçen her şeye çok duyarlı davranıyor\" şeklinde konuştu.

Türkiye\'de engellileri kapsayan spor olanaklarının hala gelişim düzeyinde olduğunu dile getiren Banu Türkoğlu, \"ABD\'de ise son derece profesyonelce yapılıyor. Fiziksel engelliler orada hayatın her alanına entegre olmuş durumda. Ama görüyorum ki ülkemde de bu konuda farkındalık oluştu ve büyük gelişmeler yaşanıyor. Bu beni sevindiriyor\" dedi.

\"EŞİM KARİYERİNE NOKTA KOYDUĞUNDA SAKİN BİR HAYATIMIZ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORDUK\"

Hidayet Türkoğlu\'nun basketbolu bırakmak istediğinde karşı çıktığını ve birkaç sene daha oynayabileceğini söylediğini dile getiren Banu Türkoğlu, \"Ama olay kafada bittiği anda kimse bu kararı değiştiremiyor. Kararlılığını görünce \'madem istediğin bu tamam bırak\' dedim. Eşim kariyerine nokta koyduğunda sakin bir hayatımız olacağını düşünüyorduk. Ama hiç de öyle olmadı. ABD\'de en azından hayatımız programlıydı. 8 ay sonrasında ne yapacağımıza, nereye gideceğimize dair planlarımız vardı. Şu an eskisinden yoğunuz. Üstelik daha belirsiz bir hayat yaşıyoruz.\"

\"EN SEVDİĞİM BASKETBOLCU MİCHAEL JORDAN\"

Kızlarının sporcu olmasını istediğini ifade eden Banu Türkoğlu şu ifadeleri kullandı: \"Kızlarımın sporcu olmasını çok isterim ama basketbolcu olmaları şart değil. Yüzme ve tenis gibi bireysel sporları yapmalarını tercih ederim. Ama büyük kızım Ela\'nın öyle bir ilgisi yok. Basketbolu seviyor. Küçük kızım Zeynep ise jimnastiğe meraklı. Haftada 3-4 gün jimnastik antrenmanı yapıyor. Eşimden dolayı benim basketbola ilgim yüksek. En sevdiğim basketbolcu Michael Jordan. Türk oyunculardan da tabii ki eşim. Türk basketboluna hizmet etmiş çok değerli basketbolcular var. Onlara haksızlık etmeyelim tabii ki.\"

