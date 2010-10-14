Banu Tansuğ, “İstanbul Pentimento” ile Galatea Sanat Galerisi’nde

T24- Banu Tansuğ, "Istanbul Pentimento" sergisi ile 12 Ekim – 6 Kasım tarihlerinde Galatea Sanat Galerisi’nde.







Pentimento, resim sanatıyla ilgili bir terim. Ressamın resim yaparken boyayla üstünü örterek yok ettiği bir bölüm ya da ayrıntının yıllar sonra yeniden belirmesi. Zaman içinde üstteki boya saydamlaştıkça, kapatılanların ortaya çıkması.İstanbul da yıllar boyu aynı biçimde üstü örtülerek yenilenmiş, kat kat değişik kültürleri barındırmış, katmanlarının zenginliğiyle bizi şaşırtan bir şehir. Kazıdıkça birbirinden farklı ve renkli katmanlarını keşfettiğimiz, sürprizlerle dolu bir pentimento.





Robert Kolej ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Y. O. Grafik Sanatlar Bölümü mezunu, New York School of Visual Arts'da eğitim gören Banu Tansuğ, "Istanbul Pentimento" adlı 12. kişisel resim sergisi ile 12 Ekim – 6 Kasım tarihlerinde Galatea Sanat Galerisi’nde.







