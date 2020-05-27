Banu Özdemir'in avukatı: Serbest bırakılmazsa AİHM’e tedbir istemli başvuru yapacağız

Avukat Süleyman Karadağ müvekkili Banu Özdemir’in tutuklanması için savcılığa baskı yapıldığını ve soruşturma maddesinin değiştirildiğini belirterek “Tutuklama bir hukuk garabeti” dedi. Özdemir'in tutukluluğuna yapılan itirazın bugün sonuçlanacağını belirten Karadağ, taleplerinin reddedilmesi halinde AİHM'e tedbir istemli başvuru yapacaklarını söyledi.

Cumhur,yet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Avukat Süleyman Karadağ müvekkili Banu Özdemir’in camiden “Çav Bella” çalındığını yerel medyadan öğrendiğini ve bunu sosyal medyadan yorum yapmadan paylaştığını belirterek, “Müvekkilim gözaltına alınmadan önce savcılık resmi bir açıklama yaparak soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216/3’üncü maddeden yürütüldüğünü duyurdu. Bu madde “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçu ve üst sınırı 1 yıl. Ceza Muhakemesi Kanunu diyor ki; üst sınırı 1 yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama yapamazsın. İşte o gün bir şeyler değişti. Büyük bir ihtimalle müvekkilinin tutuklanması yönünde baskı kuruldu ve müvekkilim hakkındaki soruşturma maddesi TCK 216/1 oldu. Bu sevk maddesinde ise cezanın üst sınırı 3 yıl. Böylelikle müvekkilimiz tutuklandı” dedi.

Tutuklama kararına itiraz ettiklerini belirten avukat Karadağ, “Bir hukukçunun, hukukun üstünlüğüne, adalete inanan birisinin müvekkilim hakkında tahliye etmeme ihtimali olduğunu sanmıyorum. Müvekkilimin tutuklanması başlı başına bir hukuk garabetiydi” diye konuştu.

Banu Özdemir’in tutukluluğuna yapılan itirazın ise bugün sonuçlanması beklenirken avukat Karadağ, “Talebimiz reddedilirse Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki tavrı ve verdiği kararları dikkate alarak AİHM’e tedbir istemli başvuru yapacağız” ifadelerini kullandı.