Banu Özdemir 'Çav Bella' davasında yarın karar duruşmasına çıkacak

CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, kamuoyunda 'Çav Bella' davasında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde karar duruşmasına çıkacak.

Yarın karara bağlanması beklenen dava, saat 15:00'te İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Ne olmuştu?

İzmir’de 7 ay önce camiden “Çav Bella” çalınmasına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşması gerekçesiyle CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklanmış, 9 gün tutukluğunun ardından serbest bırakılmıştı.17 Eylül'de görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, kolluk güçlerinden kamu güvenliği tehlikeye atan herhangi bir infialin olup olmadığının araştırılması gerekçesi rapor istemişti.

26 Kasım'da görülen duruşmada okunan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün infial yoktur raporuna rağmen, savcılık makamı Banu Özdemir'in infial yarattığı gerekçesi cezalandırılmasını istemişti.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri ve çok sayıda partilinin izlediği duruşmada Özdemir, emniyet raporunda yer alan bilgilere atıf yaparak asıl yargılanması gerekenlerin 7 aydır bulunamayan camide şarkı çalanların, siyasi kimliği üzerinden iftira ve linç girişiminde bulunan troll hesapların olduğunu belirtmiş ve beraatini istemişti.

Yarın karara bağlanması beklenen Çav Bella davası 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde saat 15:00'te İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.