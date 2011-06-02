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Yaşam

'Banu Güven'in en büyük sorunu'

Televizyon eleştirmeni Sina Koloğlu, TV'nin başarılı programcısı Banu Güven'i eleştirdi.

02 Haziran 2011 03:00

T24 - Televizyon eleştirmeni Sina Koloğlu, NTV'de Artı programını sunan Banu Güven'i eleştirdi. Koloğlu, "Konuk sorulara gayet akıcı bir üslupla cevap verdi- sormalıydı, cevapları da Banu Güven vermeliydi!" dedi.

Koloğlu'nun Milliyet'in ilavesi Cadde'de yayımlanan yazısının bör bölümü şöyle:


SORULARI KONUK, CEVAPLARI BANU GÜVEN VERMELİYDİ!

Banu Güven’in en büyük sorunu, dikkatinin dağılması. Soru cümlesine başlıyor, sonunu getiremiyor. Konuyu bilmediğinden filan değil, dağılıyor. Bende de oluyor; bir konuyu anlatırken birden o cümlenin içine “Aman şunu da ekleyeyim” telaşına düşerim ve anlatacaklarım birbirine karışır.

Banu Güven’de bu sık oluyor. Soruya başlıyor, cümle gidiyor gidiyor, tabii ki bitiyor ama bittiğinde konuk da bitmiş oluyor. Sosyolog Ayşen Uysal’ın çıktığı programda da öyle oldu.

Durum “Sorunuzu anlayamadım”a kadar geldi. Bu söyleşi şöyle olmalıydı; soruyu Ayşen Uysal -ki sorulara gayet akıcı bir üslupla cevap verdi- sormalıydı, cevapları da Banu Güven vermeliydi! Çünkü, soru-cevap gidişatı bu yöndeydi.


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