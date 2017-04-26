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Medya

Banu Güven’e basın özgürlüğü ödülü

Gazeteci Banu Güven, Henri Nannen 2017 Basın Özgürlüğü Özel Ödülü’nü kazandı

26 Nisan 2017 19:44

Gazeteci ve televizyoncu Banu Güven, Almanya’da Henri Nannen 2017 Basın Özgürlüğü Özel Ödülü’nü kazandı.

medyascope'da yer alan habere göre, basın özgürlüğünü güçlendirmek ve basındaki kaliteyi arttırmak amacıyla organize edilen ödüllerle ilgili konuşan Stern dergisi Genel Yayın Yönetmeni Christian Krug, bu yıl Basın Özgürlüğü Özel Ödülü’ne, Türkiye’deki basın özgürlüğünü güçlendirme adına yaptığı çalışmalar nedeniyle gazeteci ve televizyoncu Banu Güven’in layık görüldüğünü açıkladı.

Banu Güven’in hükümete eleştirel yaklaştığı programları nedeniyle televizyondaki işini kaybettiğini söyleyen Krug, buna ve tüm tehditlere rağmen Güven’in susmadığını ve çeşitli alternatif medya mecralarını kullanarak mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Krug ayrıca bu ödülü Banu Güven nezdinde Türkiye’de zor şartlar altında çalışan tüm basın mensuplarına ithaf ettiklerini de sözlerine ekledi.

Almanya’da gazetecilik alanındaki önemli ödüllerden biri olan Nannen Ödülleri, Stern dergisi yayın kurulu tarafından organize ediliyor. Ödülü alacak isimlere ise aralarında gazeteci, yazar, redaktör ve basın fotoğrafçılarının bulunduğu bağımsız bir jüri karar veriyor.

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banu güvenHenri Nannen 2017 Basın Özgürlüğü Özel Ödülügazeteci

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