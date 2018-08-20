Banu Avar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kofi Annan hakkında hiçbir şey bilmiyor mu?

Banu Avar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hayatını kaybeden eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri hakkındaki paylaşımını eleştirdi. "Sayın Kılıçdaroğlu Kofi Annan hakkında hiç bir şey bilmiyor mu?!" diye soran Avar, "Kim ki Annan’ı Kıbrıs Barışına katkıda bulunan adam diye lanse ederse ya cahil ya kasıtlıdır" ifadesini kullandı.

Kofi Annan’nın hayatını kaybetmesinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından “Yaşamını yitiren Nobel Barış Ödüllü Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ı, Kıbrıs barışı için verdiği mücadele dolayısıyla hep saygıyla hatırlayacağız” mesajını paylaşmıştı.

Avar, Kılıdçaroğlu'nun paylaşımına akrşılık şunları ifade etti:

Kim ki Annan’ı Kıbrıs Barışına katkıda bulunan adam diye lanse ederse ya cahil ya kasıtlıdır. Annan Planı Türklerin adadaki varlığını yoketme planıydı! Kıbrıs’ı Rumlaştırma planını o devreye sokmuştu ve ‘Yes be annem’ turuncu darbe planı da onun eseriydi.

Annan dünyayı yönetenlerin oluşturduğu çetenin CFR nin - (Council of Foreign Relations) üyelerinden biridir.

BM’deki yükselişi 1992’de, Barış Gücü Operasyonları bölümünün başına getirilmesiyle olmuş, Srebrenica katliamı ve Ruanda soykırımı gibi en korkunç olaylar Annan barış gücünün başındayken olmuştur. Barış Gücü onun döneminde ‘katliam gücü’ olarak tarihe geçmiştir!

Dün vefat eden Kofi Annan’ın çetenin has adamı olarak, hiçbir zaman Barış Gücü faaliyetlerinden dolayı yargılanmaması da ilginçtir! Yaptıkları yanına kar kalmıştır...