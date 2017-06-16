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Banu Alkan, kaza geçirdi

Alkan, kullandığı ATV'den düşüp yaralandı

16 Haziran 2017 01:17

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde tatilini geçiren 'Afrodit' lakaplı ünlü sanatçı Banu Alkan, çıktığı gezide kendisine ait ATV'nin devrilmesi sonucu kolundan hafif şekilde yaralandı.

Ünlü sanatçı Banu Alkan, Behramkale Mahallesi Assos Antik Kenti'nde tatil yapan kız kardeşinin yanına geldi.

Alkan, bugün saat 15.00 sıralarında ATV ile Behramkale'de gezintiye çıktı.

Gezinti sırasında ATV'nin devrilmesi ile Banu Alkan kolundan hafif şekilde yaralandı. Sanatçı Alkan, kendi imkanlarıyla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne geldi.

Alkan'ın kolunda doku zedelenmesi oluştuğu belirlendi. Banu Alkan'ın, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi. (DHA)

 

 

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